Jetzt auch Naheweine mit dem Siegel von SooNahe

Zwölf Winzer von der Nahe kooperieren bei der Vermarktung mit der Regionalmarke SooNahe. Symbolisch legten Rainer Lauf (Mitte) und Laura Dreher (3. von links) eine Weinflasche in die „Beziehungskiste“. Foto: Harald Gebhardt

Kreis Bad Kreuznach – Seit Sommer werden auch Weine aus der Naheregion unter dem Siegel der Regionalmarke SooNahe vermarktet. Für Rainer Lauf, Vorsitzender des Regionalbündnisses Soonwald-Nahe, schließt sich damit der Kreis, wie er bei einem Pressegespräch erklärte, bei dem sich die „Pionierbetriebe“ vorstellten. Auch die „Beziehungskiste mit ausgewählten Leckereien, mit der die Initiative für heimische Genüsse wirbt, kann nun mit Weinen aufgefüllt werden.

Die Weine müssen dafür bestimmte Kriterien erfüllen. Betriebe, die sich daran beteiligen, müssen einen oder mehrere Qualitätsweine zertifizieren lassen. Dabei soll es sich um nahetypische Rebsorten (also Rieslinge sowie weiße und rote Burgunder handeln). Die Weine müssen darüber hinaus bei der amtlichen Weinprüfung mindestens 2,5 Punkte erhalten haben. 12 Winzerbetriebe machen mit, insgesamt sind es 50 Weine, die noch in diesem Jahr unter dem SooNahe-Siegel vermarktet werden. Möglich wurde dies erst, nachdem dass Kennzeichnungsrecht bei Weinen 2011 gefallen sei. Erst seitdem könne man auch Weine mit ins SooNahe-Boot holen, erläuterte Lauf: „Jetzt darf auch Wein mit Vermarktungssiegel gekennzeichnet werden, die nicht reine Weinlogos sind.“

Durch diese Kooperation und das neue Angebot gewinnt die Region zusätzlich an Stärke, ist Lauf überzeugt. Diese Stärke wolle man auch nach außen darstellen. Wichtig sei, dass die Menschen hinter dieser Idee stehen und der Philosophie der gemeinsamen Vermarktung der Region und ihrer typischen Produkte. Kein Winzer werde gezwungen mitzumachen, betonte Lauf. Für sie ist es aber ein zusätzliches Vermarktungsinstrument. Auf der anderen Seite gewinnen auch die Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte eine zusätzliche Vermarktungsschiene. „Wir werden mal sehen, was der Stein, den wir ins Wasser geworfen haben, für Wellen schlägt“, ist Lauf optimistisch.

Weinland-Nahe-Geschäftsführerin Laura Dreher ist ebenfalls von der Idee überzeugt Sie freue sich sehr darüber, dass dies so schnell geklappt hat und der Wein jetzt in die Beziehungskiste von SooNahe kann. Sie sprach sich dafür aus, die Vernetzung weiter auszubauen. Durchgängig positiv ist auch der Tenor der zwölf Pionier-Winzer. Sie sehen sich damit auf dem richtigen Weg. Laura Weber etwa meinte, für die Käufer sei es wichtig, zu wissen, wo die Produkte herkommen. Nils Schneider fand: „Produkte aus der Region für die Region ist eine gute Sache.“ Helmut Hehner sieht in der gemeinsamen Vermarktung von regionaltypischen Lebensmitteln und Weinen eine große Chance für die Region. Dabei sei aber auch die Kreativität jedes einzelnen Winzers gefragt, meinte er.

Lauf verriet am Rande auch, dass bei SooNahe die Weichen in Richtung Hauptamtlichkeit gestellt sind, ein eigenes Konzept dafür entwickelt wird. „Das ehrenamtliche Engagement soll aber in jedem Fall die Oberhand behalten“, betonte er. hg