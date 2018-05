Wer glaubt, der 19. Juni 2018 sei für Bad Kreuznach kein geschichtsträchtiges Datum, der irrt. Denn genau an diesem Tag vor 175 Jahren gaben sich in der Stadt an der Nahe Karl Marx und seine Frau Jenny von Westphalen das Jawort. Ein Ereignis, an dem gerade das Nahe-Theater nicht vorbeikommt, das im Rahmen des Kultursommers 2018 die Heirat von Jenny und Karl erneut aufleben lässt.

Es dürfte eine interessante Aufführung in der Pauluskirche werden. Doch wer erwartet, dass das Ensemble ein Polittheater zwischen „Kommunistischem Manifest“ und dem „Kapital“ auf die Bühne bringt, der irrt. Ohnehin ...

Lesezeit für diesen Artikel (477 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.