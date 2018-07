3900 Einzelaufnahmen hat Achim May in den drei Wochen rund um den Bad Kreuznacher Jahrmarkt 2017 gemacht. Daraus entstanden 1300 Bilder, die er in einer ganz besonderen Fototechnik (HDR – Bild mit hohem Dynamikumfang) angefertigt hat. Zwölf davon sind im neuen Jahrmarktskalender des Freundeskreises Kreiznacher Johrmarkt zu sehen, 20 weitere werden in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach in der Ausstellung „Jetzt geht's widder rund – nix wie enunner“ im Haus des Gastes in der Kurhausstraße 22 bis 24 gezeigt, die am Sonntag, 29. Juli, um 11 Uhr vom neuen Jahrmarktsbürgermeister, Wirtschaftsdezernent Markus Schlosser, eröffnet wird.

Als May für den Freundeskreis die Fotos machte, wusste man noch nicht, dass er 2018 zum Stadtfotografen gewählt würde. So gesehen war dies ein Glücksfall. May wurde 1952 in Bad ...

Lesezeit für diesen Artikel (389 Wörter): 1 Minute, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.