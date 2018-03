Insolvenz in einer schwierigen Branche

Kreis Bad Kreuznach – Kunden und Lieferanten sind verunsichert: Das Sanitätshaus Kirchner steckt im Insolvenzstrudel.

Tradition schützt nicht vor wirtschaftlichen Fehlern und Risiken: Das Sanitätshaus Kirchner in Bad Kreuznach und Umgebung (hier das Stammhaus Ringstraße) steckt im Insolvenzverfahren. Der Verwalter will das Unternehmen aufteilen und zumindest die lukrativen Teile weiterführen.

Foto: Benjamin Stöß – bös

Kreis Bad Kreuznach – Das Gesundheitswesen ist pflegebedürftig und fordert bisweilen seine Opfer – wie das traditionsreiche Sanitätshaus Hans Kirchner mit Hauptstandort in der Bad Kreuznacher Ringstraße und mehreren Niederlassungen im Umland, das in finanzielle Schwierigkeiten geriet und zurzeit von Fachanwalt Dr. Wolfgang Maus gelenkt wird.

Bereits im April hatte Geschäftsführer Albert Schneider (Ellern) Insolvenzantrag stellen müssen, am 1. Juli wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Sanitätshauses Hans Kirchner GmbH gerichtlich eröffnet. Die Gläubiger müssen ihre Insolvenzforderungen bis 2. Oktober anmelden. Bereits für 18. September ist eine Gläubigerversammlung anberaumt. Albert Schneider hatte eigentlich das Geschäft aus Altersgründen schon länger an seinen Sohn Lutz abgegeben. Doch dieser stieg im Frühjahr 2012 aus, der Vater kam wieder – und musste aus mangelnder Liquidität ("nicht wegen Überschuldung", so Insolvenzverwalter Maus) die Notbremse ziehen und das Insolvenzverfahren beantragen.

Es geht um 25 Arbeitsplätze und über 300 Gläubiger; die Verbindlichkeiten summierten sich auf über eine Million Euro. Das Arbeitsamt schoss rund 200 000 Euro zu, um die Gehälter der Angestellten zu sichern, auf die Gläubigerliste werden sich auch Banken und Lieferanten eintragen. Allerdings gibt es auch Vermögen – alleine schon das eigene Grundstück in guter Ringstraßenlage könnte ein begehrtes Filetstück für Käufer sein.

Der Geschäftsbetrieb soll weitergehen, möglichst viele Stellen erhalten werden, teilt der Insolvenzverwalter mit. Allerdings muss das Unternehmen neu geordnet werden. Ein Beispiel: Die Reha-Abteilung für Rollatoren, Rollstühle, Krankenpflegebetten und ähnliches mit sechs Fachkräften soll ausgegliedert und verkauft werden. Hier wurde seit geraumer Zeit ebenso kontinuierlich Minus gemacht wie in der Herstellung orthopädischer Hilfsmittel. Zum Monatsende ist in beiden Abteilungen Schluss. "Die Gesundheitsreform hat geknabbert, und die Konkurrenz hat aufgepasst", umschreibt Insolvenzanwalt Maus sehr allgemein die Gründe, die nicht alle rein gesamtwirtschaftlicher Natur zu sein scheinen.

"Überleben" sollen – in einer neu zu gründenden GmbH – bei Kirchner die orthopädische Schuhmacherei und die Einlagenfertigung mit sieben Arbeitsplätzen. In einer neuen Gesellschaft sollen auch die Ladengeschäfte zusammengefasst werden, die neun Stellen bieten. Anwalt Maus möchte zudem zwei Verwaltungskräfte in die GmbHs integrieren. "Alle Kunden aus dem Sanitätsbereich werden weiter bedient", verspricht der Insolvenzverwalter, und auch für die Kundschaft der Reha-Sparte werde man zunächst eigene Lösungen und dann Ausweichmöglichkeiten anbieten.

Ob die Branche generell am Stock geht oder ob das wirtschaftliche Überleben vor allem vom Geschick und Gespür der Firmenlenker abhängt, lässt sich schwer allgemeingültig beantworten. Landesinnungsmeister Josef Lammert aus Mainz nennt die Schieflage des Bad Kreuznacher Unternehmens zumindest zum Teil "hausgemacht" und personenabhängig. Zudem habe ein neuer Mitbewerber die Schwäche des alt eingesessenen Betriebes genutzt. Was das Personal angeht, ist der Innungsmeister optimistisch: "Wer etwas kann, der kommt in der Branche unter. Wir suchen gute Leute." Ein leichtes Geschäft sei es allerdings nicht: "Im Moment gehen einige unter." Große Produktgruppen könnten plötzlich durch politische Entscheidungen für Händler in einer Region einfach wegfallen, zudem seien die ständigen Verhandlungen mit den Kassen in einer "Basarwelt" zermürbend. "Die Kassen wollen nichts schaffen und nichts bezahlen", zürnt Josef Lammert. Allerdings gebe es auch löbliche Ausnahmen.

Um eine "Branche im Umbruch" zu stützen und vor allem die Patienten zu schützen, wurde mit Unterstützung des Landesinnungsmeisters ein Sachverständigenrat gegründet. Ein Runder Tisch bespricht Probleme und Lösungen.

Am Bekanntheitsgrad der Sanitätshäuser und ihrem Image (bei Bestandskunden) liegt es nicht, wenn Teile der Branche am Stock gehen, so die Aussage einer Studie namens "Gesundheits- & Sanitätsmarkt-Barometer" im Auftrag des Bundesinnungsverbands für Orthopädie-Technik (BIV-OT). Doch Frank Jüttner, Ex-Präsident des Verbandes, zieht weitergehende Schlüsse: Kunden seien bislang vor allem Menschen, die bereits erkrankt sind. "Dabei kann das Sanitätshaus viel mehr Menschen helfen, Erkrankungen vorzubeugen. Diese Zielgruppe erreicht der Fachhandel noch zu wenig." Wohin die Reise gehen soll, wird im Untertitel der Studie deutlich: "Die Chancen des Fachhandels im Selbstzahlermarkt." Doch dieser Anteil am Gesamtgeschäft ist laut Josef Lammert verschwindend gering: "90 Prozent gehen über Rezept."

Was zahlreichen Apotheken und Online-Anbietern bereits gelungen ist, steht den Anbietern in den Sanitätshäusern oft noch bevor. Sie müssen nach Meinung mancher Branchenkenner zum Lieferanten von Wellness, Wohlergehen und gesundheitlicher Vorsorge werden. Der Kunde soll gezielt kommen und sich in der bisher relativ geschlossenen Welt von Rollatoren, Gehhilfen, Einlagen, Kompressionsstrümpfen und Inkontinenzartikeln wohlfühlen – und am Ende Produkte aus lukrativen Zusatzsortimenten kaufen.

"Sanitätshäuser müssen insgesamt zeitgemäßer werden, müssen ihre Kunden mit einer attraktiven Schaufenstergestaltung und Ladeneinrichtung, mit zielgruppengerechtem Marketing und vor allem mit ausgezeichneter Qualität in fachlicher Information, Beratung und Dienstleistung an ihr Haus binden und so auch neue Kunden gewinnen", sagt Frank Jüttner dazu.

Walter Schuch, Vorsitzender des Bundesverbands des Sanitätsfachhandels (BVS), beklagt: "In den letzten Jahren ist die Qualität der Hilfsmittelversorgung aber wegen der ständigen Preisreduzierungen seitens der Krankenkassen kontinuierlich gesunken." Nicht die Qualität, sondern allein der Preis stehe im Vordergrund, moniert der Funktionär im Branchendienst "Sani aktuell 6/2012". Zu allem Unglück für die Branche wurde sie kürzlich auch noch in Zusammenhang mit den sogenannten "Fangprämien" für empfehlende Ärzte gerückt.

Rainer Gräff