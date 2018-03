Ins frühere "Hambo" zieht ein Jugendtreff ein

Der Verein „Alternative Jugendkultur Bad Kreuznach“ (AJK) hat das Gebäude des ehemaligen „Hambo“ sowie das „Remember Me“ gekauft. Entstehen soll hier ein Jugendtreff.

Die alternativen Jugendlichen freuen sich schon auf ihr Jugendcafé, dass im ehemaligen "Hambo" seinen Platz finden soll. Foto: privat

Bad Kreuznach – Der Verein „Alternative Jugendkultur Bad Kreuznach“ (AJK) hat das Gebäude des ehemaligen „Hambo“ sowie das „Remember Me“ gekauft. Entstehen soll hier ein Jugendtreff.

Seit Mitte Juni sind 20 Aktive des Vereins damit beschäftigt, die Gebäude zu renovieren – der Verein selbst hat rund 90 Mitglieder. Die Eröffnung ist für Oktober geplant, doch bis dahin ist es noch ein langer Weg.

Denn es wartet viel Arbeit auf die Jugendlichen. „Zunächst wird die Decke im ,Hambo' eingezogen und der Boden im ,Remember Me' ausgeglichen“, erzählt Juliane Rohrbacher, Vorsitzende des Vereins. Die Vereinsmitglieder im Alter zwischen 14 und 32 Jahren wollen im „Hambo“ ein Jugendcafé installieren und selbstständig betreiben. Dort soll es später Kaffee und Snacks geben. Den Betrieb wollen die Jugendlichen in ihrer Freizeit organisieren. „Aber nicht, um uns zu bereichern.“ Das Kellergewölbe der früheren Disco „Remember Me“ soll in Zukunft als Konzertkeller dienen. Doch auch für Theaterproben, Stufen- und Mottopartys soll die Räumlichkeit zur Verfügung stehen. Sogar Workshops sind geplant. „Wir wollen hier ein Austauschort sein“, erklärt Rohrbacher und erinnert an die Gründung des Vereins.

Man habe im September 2009 den Verein „Alternative Jugendkultur Bad Kreuznach“ mit dem Vorhaben, ein alternatives Jugendzentrum in Selbstverwaltung in Bad Kreuznach zu eröffnen, gegründet und sich auf die Suche nach passenden Räumlichkeiten gemacht. „Die Mieten waren zu hoch und die Mieter meist sehr skeptisch, weil wir so jung sind“, erinnert sich Rohrbacher. „Deswegen konnten wir uns erst nichts Eigenes leisten.“ 2011 kam jedoch die Rettung. Man stieß auf ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: „Jugend belebt Leerstand“ – hier stehen 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Schnell war die Bewerbung geschrieben und der AJK als Modellprojektträger ausgewählt. So konnte man sich die Restfinanzierung sichern. Durch die Bad Kreuznacher Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer konnten Kontakte zur Sparkasse und den Stadtwerken hergestellt werden, die ihre Unterstützung zusagten. 2012 kam der zweite Förderbescheid und mit ihm der große Moment, als die Schlüssel für die Gebäude überreicht wurden.

Die Jugendlichen sind jetzt voll und ganz auf die vor ihnen liegenden Herausforderungen konzentriert. Brand- und Lärmschutzauflagen müssen beispielsweise geklärt werden. „Die Schreibtischarbeit ist der Ausgleich zur körperlichen Arbeit“, lacht Juliane Rohrbacher. Die Initiative und das Engagement der jungen Menschen sind bemerkenswert. Zwar kooperiert das Jugendzentrum „Die Mühle“ mit dem Verein und unterstützt ihn, dieser ist aber strukturell nicht in die institutionalisierte Jugendarbeit der Stadt eingebunden. Es handelt sich um den ersten eigenständigen, selbstverwalteten Jugendtreff in der Stadt. „Do it yourself“ ist das Motto der jungen Leute. Damit wollen sie die Stadt mit einem Angebot erweitern, dass es so noch nicht gab und dadurch eine Alternative schaffen.

Der Verein sucht nun einen Mieter für die Wohnung über dem „Hambo“, um den aufgenommenen Kredit zu finanzieren. Außerdem hoffen die alternativen Jugendlichen weiterhin auf die Unterstützung ansässiger Firmen. „Wir möchten eine Musikanlage kaufen, aber nach der Renovierung wird das Budget knapp“, gibt Lisa Mohr, Zweite Vorsitzende des Vereins, zu bedenken.

