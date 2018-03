In Pleenich sinn se sich eenich: Schuppesser-Chef Rossi tanzt sich fast in Ekstase

Bunter und abwechslungsreicher geht's kaum noch. Die Lustigen Schuppesser aus Planig verwandelten die Nahetal-Narrhalla bei ihrer zweiten Prunksitzung erneut zum Zentrum der närrischen Macht.

Lustige Schuppesser begeistern mit Samba-Parade 1 von 21 Klasse als heißer Brasilianer Rossignio: Torsten Roßkopf. Foto: Gustl Stumpf 2 von 21 Rossi mit der Quetschkommode. Foto: g 3 von 21 Der heiße Brasilianer Rossignio mit den Samba-Schönheiten. Foto: Gustl Stumpf 4 von 21 Saskia Welfonder als Helene Fischer in der Playbackshow. Foto: Gustl Stumpf 5 von 21 Die Perle aus der Muschel: André Meisenheimer als neugeborener Schuppes. Foto: Gustl Stumpf 6 von 21 Die Spice Girls in der Playbackshow: Isabel Beck, Laura Kraus, Lena Roth, Daniela Schenk und Saskia Welfonder. Foto: Gustl Stumpf 7 von 21 Charleston in Perfektion: die Gruppe Mariposa mit 15 Tänzerinnen. Foto: Gustl Stumpf 8 von 21 Protokollarius Alexander Radzio. Foto: Gustl Stumpf 9 von 21 Tanzduo Estrella: Daisy Balzer und Tatjana Pfeiffer. Foto: Gustl Stumpf 10 von 21 Herold, der Bote aus dem Mittelalter: Andreas Pichl. Foto: Gustl Stumpf 11 von 21 Auf der Couch von Oliver Meisen alias Friedhelm Meisenheimer: Helene Fischer alias Saskia Welfonder. Foto: Gustl Stumpf 12 von 21 Klassisch gut: die Schuppesser-Garde. Foto: Gustl Stumpf 13 von 21 Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr: Dominik Schröder und Daniel Meisenheimer. Foto: Gustl Stumpf 14 von 21 Klasse Tanzduo: Estrella: Daisy Balzer und Tatjana Pfeiffer. Foto: Gustl Stumpf 15 von 21 Der Showtanz der 20-köpfigen Gruppe Cocoon mit Elementen aus dem Musical Bodyguard war einer der Höhepunkte am Samstagabend in der Planiger Nahetal-Narrhalla. Vorne rechts die Trainerin Saskia Welfonder. Foto: Gustl Stumpf 16 von 21 Cocoon begeisterte mit 20 Tänzerinnen und dem Musicalhit Bodyguard. Klasse ! Foto: Gustl Stumpf 17 von 21 Wie die Raupe Nimmersatt: die Trimm-dich-Gruppe als "Flintstones". Foto: Gustl Stumpf 18 von 21 Finale der Playbackshow, danach kamen die Bachwagge mit Hits wie "Ich bin nur e Pleenicher Bub". Foto: Gustl Stumpf 19 von 21 Pechvogel aus der ersten Sitzung: Majorette Jasmin Paulus mit ihrer Mutter Helga Schmidt. Foto: Gustl Stumpf 20 von 21 Den Schuppesser-Ehrenratsorden mit Urkunde erhielt Pressewart Jürgen Baumgärter aus den Händen von Sitzungspräsidentin Anja Zimmer und Elferrat Horst Kolb. Im Hintergrund rechts Ralf Beppler, der zuvor mit dem Pegasusorden des "Oeffentlichen" ausgezeichnet wurde. Foto: Gustl Stumpf » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

In Pleenich, das wurde deutlich, sinn se sich eenich! Und dass Bad Kreuznachs Stadtkämmerer und Finanzchef Wolfgang Heinrich sowie Sparkassenvorstand Steffen Roßkopf im Auditorium saßen, unterstrich die wirtschaftliche Potenz des Stadtteils, der Jahr für Jahr zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch im Ausnahmezustand lebt.

Pleenich, der Nabel der Welt, das Davos der fünften Jahreszeit – an Superlativen mangelt es nicht im noblen Ortsteil von Dirk Gaul-Roßkopf und vis-à-vis von Bosenem, wenn die Narren das Zepter schwingen. Sitzungspräsidentin Anja Zimmer konnte sich auf ihren Hofstaat verlassen, allen voran das tänzerische Gefolge, von der Garde bis zu Cocoon, vom Duo Estrella bis Mariposa – zusammengenommen exzellente Formationen junger Damen, von denen sich viele als Majoretten oder Minimajoretten im Spielmanns- und Fanfarenzug ihre ersten Sporen verdienten.

Ganz zu schweigen von Schuppesser-Chef Torsten Roßkopf, der als heißer Brasilianer Rossignio, umgeben von Sambaschönheiten, die Bühne rockte, sich dabei fast in Ekstase tanzte und zwischenzeitlich unter Schnappatmung litt. Mit „Ich bin so heiß wie ein Vulkan“ und „Tanze Samba mit mir“ spornte er als Paradiesvogel die versammelte Narrenschar an, die ihm auf Stühle und Tische folgte und die Halle erbeben ließ. Wenn Kokolores einen Namen trägt, dann Rossi Phänomenale.

Apropos Kokolores. Protokollarius Alexander Radzio prägte in seinem politischen Rundumschlag eine neue Wortschöpfung: GroKolores. Und SPD-Chef Martin Schulz knöpfte er sich ebenfalls vor: „Er hat zweimal versagt, erstens, seine Partei an die Macht zu bringen, zweitens, sie in die Opposition zu führen.“ Zum G-20-Gipfel in Hamburg sagte er: „Wer Polizisten mit Steinen bewirft, ist kein Demonstrant, sondern ein Arschloch.“ Ein Narr, der Klartext spricht. Schade, dass er die „Lokalos“ verschonte.

Das übernahm der Herold aus dem Mittelalter, Andreas Pichl. Sein Sprechgesang mit vielen hintergründigen Anekdötchen aus dem Nobelstadtteil sorgte für massig „Ui Jui Jui Au Au Au“-Klänge, veredelt durch den Hackenemer Musikverein Gemütlichkeit.

„Holla, jetzt bebt die Halle, ich war im Sommer uff Malle“ – Dominik Schröder und Daniel Meisenheimer spielten sich im Zwiegespräch geschickt die Bälle zu und animierten das Publikum mit dem Sommerhit „Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr!“ zum Mitsingen und Mitzucken. Überhaupt: Nachwuchsmangel scheinen die Schuppesser nicht zu kennen. André Meisenheimer brachte es als Perle aus der Muschel gekrochen originell auf den Punkt: „Ein Schuppes iss neugeboren.“

So ging es Schlag auf Schlag bis zur unvermeidlichen Schuppesser-Playbackshow, die wohl eine Erfindung der Pleenicher sein muss – diesmal als Spiegelbild der „Ultimativen Chart Show mit Oliver Geissen alias Oliver Meisen oder Friedhelm Meisenheimer. Ganz stark: Die Show mit Bachwagge-Finale endete vor 24 Uhr. Hut ab!

Von unserem Redaktionsleiter Gustl Stumpf

Das Schuppesser-Programm gestalteten:



Spielmanns- und Fanfarenzug (Leitung Keith Fulcher), Schuppesser-Garde, Protokoller Alexander Radzio, Dominik Schröder und Daniel Meisenheimer (Urlauber auf Malle), Tanz-Duo Estrella mit Daisy Balzer und Tatjana Pfeiffer, Andreas Pichl als Herold, der Bote aus dem Mittelalter, Cocoon-Showtanz Bodygard (Leitung Isabel Beck und Saskia Welfonder), André Meisenheimer (Ein Schuppes ist neugeboren“), Trimm-dich-Gruppe („Feuerstein und die Flintstones“), Torsten Roßkopf (Rossi) als „Rossignio, der heiße Brasilianer, Showtanz Mariposa (Leitung Daniela Schenk, Sarah und Julia Schäfer), Playbackshow mit Friedhelm Meisenheimer als Moderator Oliver Meisen, Bachwagge-Finale; gst