Immer mehr Anbieter setzen auf Online-Geschäft

Kreis Bad Kreuznach. Leerstand in den Einkaufsstraßen, Gedränge im Internet. Während in Bad Kreuznach und anderswo im Kreis zahlreiche Ladenlokale auf Mieter hoffen, geht es mit der Zahl der Online-Shops stetig bergauf. Auch aus der Region setzen immer mehr Anbieter auf das World Wide Web.

Goldschmiedin Sabine Knoll bietet ihren hochwertigen Schmuck in ihrem Laden und im Internet an. Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Allein die Plattform DaWanda.com, auf der sich Kreative mit ihren selbst gefertigten Produkten tummeln, zählt 82 Anbieter aus der Region. Dazu zählt Goldschmiedemeisterin Sabine Knoll. Sie setzt jedoch nicht allein auf ihren virtuellen Shop, sondern fährt zweigleisig. Seit 2007 führt die Existenzgründerin in Kreuznach eine Goldschmiede, die Internetkundschaft entdeckte die 49-Jährige erst vor zwei Jahren für sich. Seither haben sich ihre Verkäufe über DaWanda (KunstSchmiede-Gold-und-Silber) zu einem immer wichtigeren Standbein entwickelt.

Allerdings würde es Knoll nie in den Sinn kommen, ihren Laden dichtzumachen und sich ganz auf den Online-Handel zu konzentrieren. „Ich brauche Kundenkontakt, will auch nicht allein in meinem Kämmerchen sitzen.“ Manche Kunden, die ihre Arbeiten im Internet aufstöbern, sehen das mit dem persönlichen Kontakt ähnlich. Sie setzen sich kurzerhand ins Auto und kommen ins Atelier, wo sie den Schmuck anfassen können. „Ein oder zwei Stunden Fahrt nehmen viele in Kauf.“

Die meisten aber lassen sich allein von den Fotos im Netz überzeugen. Dann gehen Zeichnungen hin und her, und zum Schluss entsteht unter Knolls Händen ein individuelles Schmuckstück. Umtausch ausgeschlossen, da sie ausschließlich Unikate fertigt. Ihre Klienten sind nicht nur netzaffine junge Leute: „Es sind alle Altersgruppen.“ Und alle vertrauen ihr, dass die hochpreisigen Ringe und Ketten ihr Geld wert sind. „Das Vertrauen hat auch mit der Präsentation zu tun“, ist sie überzeugt.

Die Goldschmiedekunst hat sie erst mit 37 entdeckt, als sie ihren kaufmännischen Beruf an den Nagel hängte und eine zweite Ausbildung startete. Vielleicht ist sie daher auch offen für unkonventionelle Vermarktungsideen – heute hat sie Kunden in ganz Europa. Längst gibt's reichlich Mitbewerber, die es ihr nachtun. „Die Anbieterzahl bei Echtschmuck hat sich verdreifacht.“

Den umgekehrten Weg ist der Waldlaubersheimer Lars Domres gegangen: vom virtuellen zum stationären Handel. Los ging es vor sechs Jahren mit dem Onlineshop geocoinshop.de, bei dem es so ziemlich alles gibt, was Geocacher für die elektronische Schatzsuche brauchen. Allem voran wasserdichte Behälter, mit denen die Schätze in Verstecken („Caches“) deponiert werden können.

Damals war er 17 und hat das Ganze mit familiärer Unterstützung ins Laufen gebracht. Seit 2008 ist sein Vater Ralf mit im Boot. Der heute 50-jährige Diplom-Physiker gab dafür seinen sicheren Job auf. Inzwischen gehören zehn Personen zum Team, und die Umsätze klettern stetig. Pakete mit Zubehör für das Trendhobby gehen von Waldlaubersheim bis in die USA. 2011 haben die Domres den Schritt in die „reale“ Welt gewagt und ein Ladengeschäft eröffnet. In Mainz, nicht an der Nahe. „Dort ist das Einzugsgebiet größer“, so Ralf Domres. Durchaus denkbar, dass noch weitere Läden hinzukommen.

Ohne Vermarktungsplattform kommt auch Tischwäscheanbieter Tablewear Homestyles aus Bad Kreuznach aus, Inhaber ist Nils Does. Seit 2006 ist tablewear.de auf dem Markt und schaffte es nach eigenen Angaben schnell zum führenden Anbieter von Tischdecken-Sondergrößen.

Was Patricia Greverath in Meddersheim näht, findet hingegen den Weg auf den Marktplatz Dawanda. Ihren Shop Izibin hat die 40-Jährige vor zwei Jahren gestartet. Farbenfrohe Taschen, wild gemusterte Kissen, Schlüsselbänder und vieles mehr näht die junge Mutter. Und verleiht allem ihre eigene Handschrift. „Über Dawanda flutscht es gut“, sagt die Gründerin – auch wenn sie noch in roten Zahlen steckt. Derzeit drücken vor allem Materialkosten, weil sie ihr Lager mit Stoffen aus Asien und USA bestückt hat. Immerhin: Gut 1500 ihrer Produkte haben bereits online den Besitzer gewechselt. Gleichwohl verlässt sie sich nicht nur aufs Netz. Sie ist auf Märkten vertreten, und es gibt Läden, die ihre Dinge führen. Genäht hat Greverath immer gern, sagt sie. In ihrem ersten Leben als Hobby, Geld hat die Kauffrau als Angestellte verdient. Als sie nach der Familiengründung keine Teilzeitstelle bekam, hat sie das Hobby zum Beruf gemacht. „Das kam nach und nach ins Rollen.“ Silke Jungbluth-Sepp

Der Onlinehandel in Deutschland ist auf Rekordkurs. 2011 wurde mit einem Umsatz von 21,7 Milliarden Euro erstmals die 20-Milliarden-Grenze übertroffen. Dies entspricht einem Plus von 18,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (BVH). Die Nase vorn hatten dabei Versender, die ihre Heimat im Stationärhandel haben, mit einem Zuwachs um 45 Prozent. Reine Internet-Anbieter legten um 31 Prozent zu, Ebay-Powerseller um zehn Prozent. Handelsverbände raten zum "Multi-Channel-Vertrieb", also dazu, als Händler möglichst auf mehrere Kanäle zu setzen. Also auf das Ladengeschäft ebenso wie auf Online-Angebote. sjs