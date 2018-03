Hunderte von Radbegeisterten genossen Tour durchs Gräfenbachtal

Mehrere hundert Radler nahmen gestern am Raderlebnistag an Eller- und Gräfenbach über den Kleinbahnradweg teil.

Eine tolle Landschaft und zahlreiche Angebote entlang der Strecke im Gräfenbachtal begeisterten die Radler beim Raderlebnistag. Foto: Josef Nürnberg

VG Rüdesheim – Mehrere hundert Radler nahmen gestern am Raderlebnistag an Eller- und Gräfenbach über den Kleinbahnradweg teil.

Hatte es frühmorgens noch verdächtig nach Regen ausgesehen, riss der Himmel pünktlich zum Start des Raderlebnisstages an der Gutsschänke Wiesenmühle in Wallhausen auf. Zum Nachmittag hin wurde es dann noch drückend warm. Da war es gut, dass die Radler unterwegs in Wallhausen, Rüdesheim und Argenschwang die Freibäder zur kostenlosen Abkühlung nutzen konnten. Im Argenschwanger Freibad war dann auch die Hölle los. Denn hier gab es nicht nur die willkommene Abkühlung, sondern der Schwimmbadförderverein versorgte die Radler auch mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Zudem hatten die Schwimmbadförderer um Ortsbürgermeister Bernd Metzler mit der Gruppe „Idole“ auch gleich für die passende Livemusik gesorgt. „Wir wollen unseren Besuchern etwas bieten, zumal der Erlös unserem Freibad zu Gute kommt“, erklärte Metzler. In der Tat, was die Radler im Freibad geboten bekamen, war schon fast so etwas wie eine Wellness-Oase. Und Wellness war für manchen Drahtesel-Pilot dann auch genau das Richtige, nachdem er noch kurz zuvor den steilen Anstieg von Bockenau nach Allenfeld hinauf bewältigen musste.

Nicht zu Unrecht bezeichneten einzelne Teilnehmer dieses Stück als die „Königsetappe“ des Raderlebnistages. Denn während ansonsten der Raderlebnistag nur entlang der beiden Bäche verläuft, wird hinter Bockenau Radbegeisterten alles abverlangt. Da galt es, sich zuvor in Bockenau beim Kleinbahnmuseumsfest für die schwere Bergetappe zu stärken. Überhaupt war ein Stopp am Kleinbahnmuseum beim Erlebnistag entlang der ehemaligen Bahntrasse ein unbedingtes Muss. Denn hier erinnern Relikte der Kleinbahnzeit, wie Dampflok, Waggons und Lokschuppen an die Zeit der Kreuznacher Kleinbahn, die einst die Täler von Eller- und Gräfenbach mit der weiten Welt verband.

„Wer hier Pause macht und etwas isst, der tut dies auch für den Unterhalt des Museums“, so Bockenaus Ortschef Jürgen Klotz. Der Aufruf, sich kulinarisch für die gute Sache zu engagieren, fruchtete: Bis zum Nachmittag waren bereits 100 Kilo Spießbraten vertilgt. Aber in allen Orten entlang der 38 Kilometer langen Strecke gab es Köstlichkeiten vom Grill oder aus der Kuchentheke. Und nicht nur das Wasser in den Freibädern war eine flüssige Wohltat, sondern ebenso der überall angebotene Nahewein. Der sorgte, wie einst bei den Reisenden in der Kleinbahn, für beste Stimmung.bj