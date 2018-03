Hotelprojekt: Die Sparkasse will Geld sehen

Aus unserem Archiv

Bingen/Bad Kreuznach

Die Zustimmung ist groß, wenn es um das Hotelprojekt des Unternehmers Jan Bolland am Binger Rheinufer geht. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail – und wie meistens geht es ums liebe Geld. Das Grundstück für den eigentlichen Hotelkomplex, also den ersten Bauabschnitt des 16-Millionen-Euro-Vorhabens zwischen Autofähranleger und Gartenstadtvillen, erwirbt der Investor und Betreiber aus Bad Sobernheim von der Entwicklungsgesellschaft Bingen (EGB). Für den stadteigenen Grund und Boden zahlt er einen günstigen Preis, zumal die Ansiedlung an dieser Stelle politisch von einer breiten Mehrheit unterstützt und von der Stadtspitze mit Vehemenz gewollt wird.