Historischer Tag für die Meisenheimer Grundschule

Meisenheim – Der demografische Wandel hat die Verbandsgemeinde Meisenheim voll erfasst. Am Freitagmorgen wurden in der Astrid-Lindgren-Grundschule Meisenheim nur 39 Abc-Schützen aufgenommen.

War in früheren Zeiten die Vierzügigkeit in der Schule die Regel, sind es jetzt nur noch zwei Klassen. Rektorin Gabriele Weinsheimer, die mit Unterbrechungen seit 38 Jahren in der Glanstadt unterrichtet, sprach von einem historischen Tag und ist besorgt: „Wir merken den Bevölkerungsrückgang hier ganz extrem. Das ist keine gute Entwicklung.“ Die Pädagogin ermunterte die Eltern bei der Einschulungsfeier in der großen Wesbach-Halle, weiteren Nachwuchs zu bekommen.

Derzeit besuchen lediglich 231 Kinder die Astrid-Lindgren-Grundschule. Die Anzahl der Ganztagsschüler bleibt mit 64 konstant. kd