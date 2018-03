Helmut Kreis nach Roeren-Bergs-Rücktritt: "CDU-Fraktion steht unter Schock"

Anna Roeren-Bergs hat ihre Ämter als CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und Vorsitzende des Kreuznacher Stadtverbands niedergelegt (wir berichteten). Der Rücktritt kam "für uns völlig überraschend", erklärte der stellvertretende Fraktionschef Helmut Kreis. "Wir stehen noch unter Schock."

Juristin Anna Roeren-Bergs Foto: privat

Jedenfalls die eine Hälfte der Fraktion. Roeren-Bergs hatte erst im Juli den Fraktionsvorsitz von Peter Anheuser übernommen. Den Stadtverband führte die Juristin seit dem Frühjahr 2015.

Wie es nun in der Fraktion, aber auch an der Spitze des Stadtvorstands weiter gehen soll, weiß niemand. Roeren-Bergs führt als Grund für ihre Entscheidung ihre neue Tätigkeit als Landesgeschäftsführerin des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättengewerbes an. Für eine verantwortliche ehrenamtliche Tätigkeit in der Kommunalpolitik reiche die Zeit nicht. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass eine bevorstehende Personalie bei ihrer Entscheidung wohl eine Rolle gespielt hat: Nach Werner Klopfer will nun auch Alfons Sassenroth in die CDU-Fraktion zurückkehren. Das bedeutet: Die Kräfteverhältnisse verschieben sich zugunsten der Gegner der bisherigen Fraktionsspitze und Befürworter der Politik der Großen Koalition, für die Peter Anheuser und Roeren-Bergs stehen. Mit Klopfer und Sassenroth hat diese Gruppe künftig acht Mitglieder auf ihrer Seite gegenüber sieben, die zum Anheuser-Roeren-Bergs-Lager gezählt werden. Aus dem Kreis der fraktionsinternen Kritiker des bisherigen Vorstands ist zu hören, dass Roeren-Bergs deshalb "die Notbremse gezogen" oder "das Handtuch geworfen" hat. Möglicherweise steht nun auch die Große Koalition auf der Kippe.

"Ich glaube, wir waren auf einem guten Weg", sagte Kreis. Doch die CDU-Fraktion ist und bleibt wohl gespalten. Auch im bisherigen Vorstand war die zweite Gruppe nicht vertreten. Der Versuch, mit Jens Heblich dort einen ihrer Wortführer als Stellvertreter zu installieren, scheiterte. Ein anderer Wortführer, FWG-Mann Karl-Heinz Delaveaux, kritisiert offen, dass die bisherige Sechsergruppe auch nicht vom Vorstand über Entscheidungen und Absprachen mit dem Groko-Partner SPD informiert wurde. Diese Gruppe hat nun Oberwasser. Aber hat sie auch einen Kandidaten für den Fraktionsvorsitz? Einiges spricht für Heblich, der diesen Posten schon einmal, bis Mai 2013, innehatte. Mit einem klaren "Nein" machte Kreis gegenüber dem "Oeffentlichen" unmissverständlich deutlich, dass er für den Posten nicht zur Verfügung steht.

Doch er weiß auch: Die Weichen müssen schnell gestellt werden. Es stehen die Haushaltsberatungen und die Haushaltsdebatte an: Am Donnerstag, 13. Oktober, gibt es eine Sondersitzung der Fraktion. Sie war schon vor dem Rücktritt von Roeren-Bergs einberufen worden. Ursprünglich standen die Aufnahme von Sassenroth und die Besetzung der Ausschüsse, die neu gewählt werden müssen, auf der Agenda. Nun dürfte es vor allem um die Nachfolge von Roeren-Bergs an der Fraktionsspitze gehen und darum, ob auch der komplette Fraktionsvorstand neu gewählt und vielleicht auf fünf Mitglieder erweitert werden soll. Am Samstag, 22. Oktober, gibt es dann eine Klausurtagung von Ratsfraktion und dem Vorstand des CDU-Stadtverbandes. Hier geht es zum Kommentar.

Von unserem Redakteur Harald Gebhardt