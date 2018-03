Helau, Schuppla und Allez Hopp: Mehr als 400 Fastnachtsverrückte singend vereint [Fotos, Fotos]

Bretzenheim. Ein in doppelter Hinsicht toller Erfolg war das 16. Närrische Rendezvous des Oeffentlichen Anzeigers. In der schmucken Kronenberghalle in Bretzenheim, die der Gastgeber BCC (Bretzenheimer Carneval Club) dem Sessionsmotto gemäß in eine Dschungellandschaft verwandelt hatte, feierten mehr als 400 Narren einen fröhlichen Abend. Daran, dass es im Leben nicht immer so unbeschwert zugeht, erinnerte eine Spendenaktion, hinter der die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ und der Förderverein Lützelsoon stehen.

Volle Spendenboxen präsentierten die „Wonderfrolleins“ nach ihrer Sammeltour durch den Saal.

Foto: S. Munzlinger Sie unterstützen unter anderem die krebskranke Lea (11) aus Bretzenheim und ihre Eltern, um die aufwendige und teure Therapie zu ermöglichen. Die Überraschungsgäste des Närrischen Rendezvous, das Fastnachtskorporationen aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vereinte, sammelten höchstpersönlich bei ihrer Runde durch den Saal. Auf diesem Weg fanden 2444,44 Euro den Weg in die Sammelbehälter der „Wonderfrolleins“. Gleich mehrere Vereinsvertreter hatten die „närrische“ Summe von 111,11 Euro gegeben. Zuvor hatten die Neu-Bamberger Narren einen Scheck über 444,44 überreicht; es war der aufgestockte Sammelerlös von der Kindersitzung des Carneval- und Musikvereins. Dankbar nahm Stiftungsvorsitzender und -motor Herbert Wirzius aus Hennweiler die Spenden entgegen, er war mit seiner Frau Ingrid als Gast nach Bretzenheim gekommen. Wirzius hatte die Familie besucht und berichtete, dass es der kranken elfjährigen Lea aktuell den Umständen entsprechend recht gut gehe – eine gute Nachricht, die so recht zur positiven Stimmung des Abends im Bretzenheimer „Dschungel“ passte. Rainer Gräff