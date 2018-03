Großbaustelle am Kreuznacher Bahnhof sorgt für Einschränkungen

Die Modernisierung des Bad Kreuznacher Bahnhofs sorgt bei Fahrgästen weiter für Unmut. Nachdem wir über Einschränkungen von Rollstuhlfahrern und gehbehinderten Menschen vor allem durch die provisorisch errichten Holztreppentürme berichtet hatten, meldeten sich weitere Bahnfahrer, die ähnliches beobachten.

Die Baustelleneinfahrt von der Burgenlandstraße aus ist auch für Taxis tabu. Sie dürfen keine Gäste direkt am Zug absetzen oder -holen. Foto: Stephan Brust

Bad Kreuznach – Die Modernisierung des Bad Kreuznacher Bahnhofs sorgt bei Fahrgästen weiter für Unmut. Nachdem wir über Einschränkungen von Rollstuhlfahrern und gehbehinderten Menschen vor allem durch die provisorisch errichten Holztreppentürme berichtet hatten, meldeten sich weitere Bahnfahrer, die ähnliches beobachten.

Die Großbaustelle hat außerdem auch Auswirkungen auf die Taxis am Bahnhof. „Wenn wir den Fahrgästen nicht schon am Telefon sagen würden, dass sie mehr Zeit einplanen müssen, würden viele ihren Zug sicher verpassen“, berichtet Marina Wiegand aus der Bad Kreuznacher Taxizentrale. Gerade ältere Menschen würden im Moment öfter auf benachbarte Bahnhöfe wie in Bad Münster-Ebernburg ausweichen.

Ärger gab es vergangene Woche. „Da hat uns ein Schaffner gebeten, einen älteren Fahrgast, der nicht mehr gut zu Fuß war, direkt am Gleis abzuholen“, erzählt Marina Wiegand. Als das Taxi über die Baustellenöffnung in der Burgenlandstraße in Richtung Gleis fuhr, schritt das Bahnpersonal ein. „Darüber liegt uns auch eine schriftliche Beschwerde des Bereichs Station und Service der Bahn vor“, bestätigt Willi Schattauer, Kontaktbeamter der Bundespolizei am Bahnhof und macht deutlich: „Das ist nicht erlaubt. Allein schon aus versicherungstechnischen Gründen.“

Problem waren in diesem Fall wohl undurchsichtige Zuständigkeiten: „Wir dachten, wenn uns der Schaffner darum bittet, ist das schon in Ordnung“, sagt Marina Wiegand. In Wirklichkeit sind aber nur die Station- und Service-Mitarbeiter der Bahn weisungsbefugt. „Gut gemeint vom Zugbegleiter“, erklärt ein Bahnsprecher in Frankfurt auf Nachfrage. „Aber hier spielt auch das Thema Sicherheit ein Rolle. Keiner kennt die genauen Baulasten.“

Willi Schattauer weist darauf hin: „Wenn Taxis die Bahnreisenden an der Burgenlandstraße absetzen oder abholen, ist das kein Problem. Aber auf den Bahnsteig fahren, das geht nicht.“ Bleibt die Frage, wie genau solche Fahrgäste den Weg zu Fuß und über die Holztreppentürme beschreiten sollen.

Auch Schattauer weiß um die Situation. „Ich kann den Ärger des ein oder anderen ja verstehen“, sagt er. Seine Kollegen hätten auch schon des Öfteren Fahrgästen geholfen. „Auf der anderen Seite sind die Umbaumaßnahmen aber einfach notwendig, und danach haben wir eine wesentlich bessere Situation“, betont der Bundespolizeibeamte. Grundsätzlich steht Marina Wiegand der Modernisierung des Bahnhofs ebenfalls positiv gegenüber. Doch: „Während des Umbaus hat die Bahn einfach zu wenig Personal im Einsatz“, ist sie überzeugt.

Vonseiten der Bahn heißt es: „Wir halten entsprechendes Personal vor.“ Das ginge natürlich nicht rund um die Uhr. Deshalb würde das Bahnhofsmanagement die Mitarbeiter über den Tag verteilt und vor allem gezielt einsetzen, um gerade für hilfsbedürftige Menschen da zu sein.

Stephan Brust