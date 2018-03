Größtes Oldtimer-Treffen in Rheinland-Pfalz lockt am Sonntag an die Nahe-Promenade

Aus unserem Archiv

Bad Münster am Stein-Ebernburg – Mehr als 500 klassische Fahrzeuge werden Sonntag, 5. August, in Bad Münster am Stein-Ebernburg erwartet und können von den Gästen bestaunt werden. Mittlerweile ist das größte Oldtimer-Treffen seiner Art in Rheinland-Pfalz ein vielbesuchtes Sommer-Event an der Nahe-Promenade und im erweiterten Kurpark, zu dem Fahrzeughalter aus nahezu der halben Republik anreisen.