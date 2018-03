Bad Kreuznach ist bald schon essbar. Nicht etwa die ganze Stadt, aber immerhin ein erstes Hochbeet. Die Modelle dafür wurden vor ein paar Tagen im Bonhoefferhaus gebastelt. Bald schon sollen die großen Versionen davon an ihrem ersten Standort, der kleinen Wiese zwischen Geesebrick und Eiscafé-Kiosk in der Kurhausstraße, allerlei Kräuter, Früchte und Gemüse tragen. Und all das soll frei verwertbar sein. Jeder darf pflücken, ernten, pflegen, gießen. Darauf arbeitet die Initiative „Essbares Bad Kreuznach“ hin.

Initiatorin ist Anika Weinsheimer von der evangelischen Jugend zusammen mit Stefanie Bartlett von „Aktiv für Flüchtlinge“. Ziel ist es, auch auf weiteren Flächen der Stadt Hochbeete anzulegen, um dort allerlei ...

Lesezeit für diesen Artikel (463 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.