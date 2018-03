Gokart-Spektakel: Stadtwerke dominieren Nachtrennen

Rund 250 Hobby-Piloten gaben sich im Vorfeld des Jahrmarkts beim Nachtrennen des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach die Ehre. Auf der Gokartanlage der Familie Rohleder ging's zur Sache. Nicht immer bierernst, auch wenn hier und da kräftig geschubst wurde. Am Ende setzte sich das Stadtwerketeam durch. Die ganze Geschichte:

Abgeschossen: Harald Gebhardt vom Team des "Oeffentlichen" prallt gegen die Bande.

Die Motoren dröhnen, der Europaring wackelt. Und auf der 170 Meter langen Rennbahn, die in Form einer Acht über zwei Ebenen führt, kämpfen die Hobbypiloten um jeden Zentimeter. Vollgas, lautet die Devise, wer bremst, verliert, während in der Boxengasse kräftig schwadroniert und mitgefiebert wird.

Der Chef des Freundeskreises "Kreiznacher Johrmarkt", Dieter Gronbach" (rechts) führt das Feld an. Foto: Klaus Castor

Karambolagen sind ausdrücklich erwünscht, so scheint es zumindest. Jedenfalls blockieren immer wieder quer stehende Flitzer die Piste. Für alle Streckenposten heißt das: Ärmel hochkrempeln und schuften. Die absolute Krönung: ein Falschfahrer. Schnell wird er aus dem Verkehr gezogen, das Feld neu sortiert. Tiefes Durchatmen.

Am geschicktesten bugsieren die Stadtwerkefahrer über die Holzbahn und durch die Konkurrenz, die insgesamt aus 32 Teams besteht. Im Finale zieht der Schaustellerverband Dannstadt den Kürzeren. „So sehen Sieger aus“, singen die Stadtwerkemitarbeiter siegestrunken noch am nächsten Morgen bei der üblichen Kontrolltour auf dem Jahrmarktsgelände.

Für die närrische Note sorgt der Verein Kreiznacher Narrefahrt. Dirk Gaul-Roßkopf und seine Crew werden Vierte hinter Agrar-Kontor. Ob Wespe, Pornocops oder Racing Man – mit der Entscheidung haben sie alle trotz origineller Namen nichts zu tun. Auch die Rasenmäher nicht, die zwar in der Mediengruppe gemeinsam mit Antenne 88,3 durchstarten, später aber ebenfalls auf der Strecke bleiben.

Und der „Oeffentliche“? Die Zeitungsmacher glänzen in optischer Hinsicht: schickes Outfit, gewandtes Auftreten, Siegerpose. Auf der Bahn muss sich die Boygroup um Teamchef Gustl „Schumi“ Stumpf dann aber heftigsten Attacken erwehren. Erst wird Harry „Vettel“ Gebhardt unsanft in die Bande katapultiert, dann der lange Klaus „Castor-Transport“ abgeschossen. Stephan „Kamikaze“ Brust nutzt zwar die Gunst der Sekunde, fällt aber wegen Zeitüberschreitung aus der Wertung. Alle Proteste werden von der Rennleitung abgeschmettert. Schausteller-Chef Ralf Leonhard kennt keine Gnade. Im Stil von Formel-1-Boss Bernie Ecclestone dirigiert er das komplette Geschehen am Rande, spricht vom Nachtspektakel auf dem Luftkutscherplatz und euphorisiert die Gokartfans mit Sprüchen wie: Singapur war gestern, Bad Kreuznach ist heute.

Die Politprominenz – im Vorjahr triumphierte die SPD – geht diesmal leer aus. Trotz der CDU-Schwergewichte Andreas Ludwig oder Wolfgang Heinrich. Und OB Heike Kaster-Meurer soll sich in Richtung Nahebrücke verfahren haben.

Gustl Stumpf