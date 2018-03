Geldautomat gesprengt – Vier Täter auf der Flucht

Aus unserem Archiv

Ingelheim

Ein Geldautomat wurde am Freitag gegen 2.05 Uhr am Ingelheimer Stauferring gesprengt und komplett zerstört. Die SB-Filiale wird gemeinsam von der Sparkasse Rhein-Nahe und der Mainzer Volksbank betrieben. Es entstand hoher Schaden, gefahndet wird nach vier Personen. Der Geldausgabeautomat sowie der Pavillon haben einen Totalschaden erlitten, wie die Sparkasse am Freitag mitteilte. Der Standort ist bis auf Weiteres nicht verfügbar.