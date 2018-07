Die Kinder kennen Walther Krumme, denn er ist mit seinen Projekten über die Steinzeit regelmäßig gern gesehener Gast in der Grundschule. Nun präsentierte der Hargesheimer, der sich ehrenamtlich auch in Bad Kreuznacher Schulen engagiert, die Ergebnisse seiner Nachforschungen zur Vor- und Frühgeschichte Hargesheims den Ratsmitgliedern in der Kirmessitzung. Der Ruheständler ist zudem Museumspädagoge und hat herausgefunden, dass die ersten Nachweise menschlicher Besiedlung in der Gemarkung Hargesheim schon auf die Zeit etwa 13.000 v. Chr. und damit auf das Ende der letzten Eiszeit zu datieren sind.

Damit sind bisherige Erkenntnisse überholt, die von ersten Besiedlungen in der jüngeren Steinzeit ausgingen. Das belegen Funde bearbeiteter Steine, die von den Steinzeitmenschen für die Herstellung von Werkzeugen benutzt wurden ...

Lesezeit für diesen Artikel (405 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.