Frollein Wonder und die Kraft der Musik

Deutsches Fräuleinwunder – voller Respekt registrierte die westliche Welt ein Phänomen, das die 1950er-Jahre prägte. Es stand für junge, attraktive, moderne, selbstbewusste und begehrenswerte Frauen des Nachkriegsdeutschlands. Das passt, denn die Damen, um die es in diesem Beitrag geht, verkörpern exakt diesen Typ: The Wonderfrolleins.

Füllen die Säle, sorgen für Begeisterung: drei Damen und ein Herr. Markenzeichen sind Schlager aus den 1950er- und 60er-Jahren.

Foto: Bodenseh

Seit zehn Jahren sind sie unterwegs und sorgen mit ihren Auftritten für Begeisterung: Isabelle Bodenseh, Andrea Paredes Montes und Lexi Rumpel. Und weil es ohne Männer nicht geht, verstärkt Rainer Rumpel am Schlagzeug das Trio.

Eine faszinierende Formation, die mit Witz, Charme und Temperament durch das deutsche Wirtschaftswunder der 1950er- und 60er-Jahre fegt. „Die Zeit von Connie und Catarina, von Caprifischern und Caprihosen, von Heimatfilmen und Halbstarken mit Wirtschaftswunderschlagern, Seefahrerromantik, mit italienischem Herzschmerz und heißem Rock 'n' Roll“, so die PR-Botschaft, die hält, was sie verspricht.

Kopf der Gruppe ist Isabelle Bodenseh. Sie genießt die Auftritte, die gekennzeichnet sind durch eine unbändige Spielfreude, die unbedingt erhalten bleiben soll. Deshalb sind die Arrangements für 2017 auf 50 begrenzt. An den allerersten Auftritt kann sie sich noch gut erinnern. Fast zehn Jahre ist das her: im Dezember 2008 beim Aidsball in Wiesbaden. „Die Leute waren aus dem Häuschen“, erinnert sich Isabelle Bodenseh an den Walking Act mit 1950er-Jahre-Flair.

Dass die Geschichte eine solche Entwicklung nehmen würde, war freilich kaum zu erwarten. Ein Glücksgriff einerseits, Tatendrang und Professionalität andererseits. Die Ladys jedenfalls füllen die Säle, schwimmen auf einer Erfolgswelle.

Isabelle Bodenseh bereitet es große Freude, die Leute auf diese Art glücklich zu machen. Und trotz ihrer Ausbildung zur Diplommusikpädagogin und diverser anderer Entfaltungsmöglichkeiten steht sie dazu und erklärt: „Ich bin auch Musikantin.“ Neben ihrer Tätigkeit als Honorardozentin an der Musikhochschule in Frankfurt am Main ist sie aber vor allem in Sachen Jazz unterwegs. Gerade erst ist ihre neue CD unter dem Titel „The Good Life“ – Jazz mit Flöte erschienen.

Mit ihrem Partner Lorenzo Petrocca, ein virtuoser Spitzengitarrist der Jazzszene, präsentiert die Flötistin Isabelle Bodenseh einen Soundmix, der auf vielschichtige Art und Weise trägt. Gespielt werden eigene Kompositionen und Jazzstandards, bei denen Isabelle Bodenseh ihre immense Erfahrung aus zahlreichen Projekten in Frankfurt, Los Angeles und Havanna einbringen kann.

Die Künstlerin macht aber keinen Hehl daraus: Leben kann sie von diesen Auftritten nicht. Gleichwohl geben sie ihr ein gutes Gefühl und Kraft – auch für zu Hause. „Eine Symbiose“, wie sie selbst es beschreibt. Zu Hause warten dann ganz andere Herausforderungen, ein anderer Beruf, mehr noch – eine Berufung: für Juliette da zu sein, ihre 15-jährige behinderte Tochter, mit allen Problemen, aber auch mit allen wunderbaren Momenten, weil Juliette „ein so freundlicher Mensch ist, der so viel zurückgibt“, schwärmt die Mutter Isabelle Bodenseh, die ihre Energie aus der Musik schöpft. gst