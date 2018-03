Freie Fahrt für Radfahrer im Lautertal: Erlebnistag lockt die Massen

Lauterecken/Lohnweiler – Gewitter und heftiger Sturm waren für vergangenen Sonntag im Wetterbericht angekündigt. Den Organisatoren vom 18. Erlebnistag Autofreies Lautertal schwante Böses. Doch wie so häufig blieb die Nordpfalz zwischen Lauterecken und Kaiserslautern von schlechtem Wetter verschont und es wurde ein herrlich ruhiger, sonniger und entspannter Tag entlang des kleinen Bächleins Lauter. Auf 35 Kilometern Länge war die Bundesstraße 270 für den Autoverkehr gesperrt.

Fahrräder, wohin das Auge blickte: Auf der Lohnweilerer Festwiese kehrten die Radfahrer des 18. Erlebnistags Autofreies Lautertal gerne ein. Foto: Martin Köhler

Lauterecken/Lohnweiler – Gewitter und heftiger Sturm waren für vergangenen Sonntag im Wetterbericht angekündigt. Den Organisatoren vom 18. Erlebnistag Autofreies Lautertal schwante Böses. Doch wie so häufig blieb die Nordpfalz zwischen Lauterecken und Kaiserslautern von schlechtem Wetter verschont und es wurde ein herrlich ruhiger, sonniger und entspannter Tag entlang des kleinen Bächleins Lauter. Auf 35 Kilometern Länge war die Bundesstraße 270 für den Autoverkehr gesperrt.

Die Beteiligung der Stadt Kaiserslautern am Erlebnistag stand lange Zeit auf der Kippe, wie auf der Website kaiserslautern.de zu lesen ist: Weil die Stadt seit dem Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds sparen müsse, übernahm die Betriebskrankenkasse Pfaff den städtischen Beitrag.

Über diese Sorgen der Großstädter konnte man in der „Provinz“ nur schmunzeln: „Eine bessere Möglichkeit, Fremdenverkehrswerbung zu machen, gibt es ja gar nicht mehr“, frohlockte Lautereckens Stadtbürgermeister Heinrich Steinhauer. Er zeigte sich glücklich mit dem großen Zuspruch, welcher das kulinarische Angebot der Vereinsgemeinschaft um Angelsportverein, Sportkegelclub, Eisstockclub, AWO und der Deutsch-Französische Freundschaftsverein auf dem Veldenzplatz erfuhren. Einzig die Musik vom „Band“ wirkte hier vielleicht etwas billig und lieblos.

Doch auch die Restaurants der Stadt profitierten alljährlich vom riesigen Besucherstrom dank des Erlebnistages. Heinrich Steinhauer war mit seinem praktischen Elektro-Rad alleine unterwegs. „Das geht ab, ohne dass ich viel treten muss“, berichtete er in Heinzenhausen, dem Ort, der seine Kerb parallel zum Erlebnistag feiert und dessen Vereinsgemeinschaft sich vom einmaligen Großereignis überwiegend finanziert. Am frühen Nachmittag begann die beliebte Eisenbahnerkapelle zu spielen, und zig zusätzliche Gäste ans Bürgerhaus.

Zwei Kilometer weiter flussabwärts, in Lohnweiler, überlässt man die Verpflegung traditionell professionelleren Händen: Die Dorfschänke Mareczek (Riesenwürste und Schnitzel) und die Fischräucherei Lubowski verwöhnten die Gäste auf der geräumigen Festplatzwiese. Nur schade, dass zur Mittagszeit keine Musik organisiert wurde. Die „längste Kuchentheke des Lautertals“ stand hier und war stolze sechs Meter lang. Die Ortsgemeinde war stolz auf die zahlreichen Kuchenspender. Nach einer Windböe flogen in Lohnweiler gleich drei Sonnenschirme auf einmal in hohem Bogen durch die Luft, aber niemand wurde verletzt. Überhaupt hatte das Deutsche Rote Kreuz in den beiden Dörfern und der Stadt Lauterecken nur wenig zu tun. So soll das ja auch sein. „Wir haben gut gegessen und getrunken, aber mehr ist noch nicht passiert“, sagte ein Sanitäter in Heinzenhausen und spielte weiter mit dem Handy.

Der Deutschen Bahn fällt eine wichtige Rolle zu beim Erlebnistag Autofreies Lautertal. Weil es die Lautertalbahn immer noch gibt, nutzen sehr viele Radfahrer die Chance und fahren samt „Drahtesel“ mit dem Zug zum gewählten Ziel, um den zweiten Teil der Reise mit Muskelkraft über die Bundesstraße zurückzulegen. Die Zugbegleiter packten aufmerksam und nimmermüde mit an, um alle Fahrräder unterzubringen.

Martin Köhler