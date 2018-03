Franziskaner-Projekt für 9 Millionen: Erst neu bauen, dann am "Tag X" umziehen

Am Haus Maria Königin sind am Montag die Bagger angerollt. Das Wohn- und Pfarrhaus an der Dhauner Straße wird abgerissen und damit der Baugrund für den geplanten Neubau vorbereitet. Das Projekt soll im zeitigen Frühjahr starten und bis Sommer 2019 fertig sein. Dann wird an einem „Tag X“ der Umzug vom bestehenden Seniorenheim mit 75 Plätzen in den Neubau erfolgen. Der Altbau wird teils abgerissen und teils saniert.

Wo bisher der Lieferanteneingang war, wird künftig das Eingangsportal des Hauses Maria Königin sein. Joachim Domann, Kaufmännischer Vorstand der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz (von links), Architekt Klaus Zimmer (Neuwied) und Einrichtungsleiter Michael Hartmann präsentierten gestern in einem Pressegespräch die Baupläne und das neue Wohnkonzept. Zimmer hat für die Franziskanerbrüder auch schon ein Wohnprojekt in Asbach (Westerwald) realisiert. Die Hanglage und die fast dreijährige Bau- und Renovierungszeit bei voller Belegung sind besondere Herausforderungen.

Foto: Armin Seibert

„Wir sind froh, dass wir nun nach der Planungsphase ganz konkret in die Bauphase einsteigen können“, erklärte Joachim Domann, Kaufmännischer Vorstand der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz gestern in einem Pressegespräch, an dem auch der Einrichtungsleiter des Hauses, Michael Hartmann, und Architekt Klaus Zimmer teilnahmen. „Durch Sanierung und Neubau werden wir für unsere Bewohner ein lebenswertes und komfortables Umfeld schaffen,“ sagt Domann. Er betont dabei: „Der Bau folgt dem Konzept!“ Das heißt: Die Ausrichtung des Hauses folgt inhaltlichen Vorgaben des Hausgemeinschaftskonzeptes, das in allen Altenhilfeeinrichtungen des Trägers umgesetzt wird. Bei Hausgemeinschaften handelt es sich um eine familienähnliche Wohnform, die den Menschen vertraut ist. Neben den Pflegekräften gibt es in jeder Gruppe einen Alltagsbegleiter, der als fester Ansprechpartner für die Mitglieder der Hausgemeinschaft dient und ihnen somit ebenfalls ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit vermittelt.

Sechs Hausgemeinschaften

Im Neubau des Hauses wird es auf zwei Etagen sechs Hausgemeinschaften geben mit maximal 15 Bewohnern. An der Gesamtplatzzahl von 75 Bewohnern wird sich in Zukunft nichts ändern. Auch die Zahl der Appartements beim „Betreuten Wohnen“ bleibt mit sechs Wohneinheiten gleich.

Einrichtungsleiter Michael Hartmann ist optimistisch und – wie er sagt – „entspannt“, dass die neue Wohnform auch in Kirn sehr gut angenommen wird. Zum einen, weil er das im Bad Kreuznacher St.-Josef-Haus seit Jahren praktiziert. Und zum anderen, weil er in Kirn ein hoch motiviertes Team hat, das sich mit dem Haus stark identifiziert. Hartmann: „Wir haben einen sehr guten Ruf!“ Das Personal wird geschult werden, kann auch in eigenen Einrichtungen hospitieren. Hartmann weiß auch: Gutes Personal ist derzeit knapp, besonders in der mittleren Führungsebene. Aktuell ist man auf der Suche nach einer Wohnbereichsleitung. Hartmann: „Diese hätte jetzt noch die Möglichkeit, mit zu planen.“

Wichtig ist ihm, dass das sogenannte „Rosenstübchen“ erhalten bleibt. Das ist der große Aufenthaltsbereich, in dem sich rüstige Bewohner treffen und eigene Initiativen ergreifen können. Gleichwohl sei klar, so sagen Domann und Hartmann, dass der Anteil der demenziell veränderten Menschen im Seniorenheim zunehmen wird. Aktuell beträgt er etwa 60 Prozent. Durch das Wohngruppenkonzept mit 8 bis 15 Bewohnern will man eine familiäre Atmosphäre schaffen mit Küche, Wohnbereich und angegliederten Schlafzimmern. Mit Pflege, sozialer Betreuung und auch Seelsorge soll es heimeliger werden. Hartmanns Erfahrung aus St. Josef: Bei gleichem Personalschlüssel hat man den Eindruck, es seien mehr Mitarbeiter da.

Mehr Mitarbeiter wird es im Haus Maria Königin nicht geben, mehr Plätze ebenfalls nicht. Eine Aufstockung der Kapazitäten in Kirn sei weder im Seniorenheim noch im betreuten Wohnen aktuell notwendig, sagt Joachim Domann. Die wirtschaftliche Komponente soll schließlich ebenfalls noch darstellbar sein. Drei Machbarkeitsstudien hatten die Franziskanerbrüder bis zum jetzt beschlossenen Neubau- und Sanierungskonzept durchgerechnet. Eine neue Wohnkonzeption sei im Altbestand nicht möglich gewesen. Schon gar nicht bei nahezu voller Belegung (derzeit 72 von 75 Plätzen).

Peter Zoernack hat das Farbkonzept für den Neubau (rechts) und die Renovierung und Neugestaltung des verbleibenden Bereichs im Haus Maria Königin gestaltet. Der Neubau wird zweigeschossig. Im Hintergrund rechts ist das frühere Schwesternwohnheim zu sehen, wo Betreutes Wohnen angeboten wird. Foto/Grafik: Architekturbüro Klaus Zimmer

Auch die Kapelle wird saniert

So entschloss man sich zum Neubau und anschließender Sanierung. Ein 75-Betten-Haus auf der grünen Wiese zu bauen sei sicherlich günstiger möglich gewesen als die jetzt gewählte Variante, merkt Domann an. Aber schließlich möchte man gewachsene Strukturen gerne weiter nutzen. So werden nach dem Bezug des Neubaus die Kapelle und der Verwaltungsbereich saniert.

Die starke Hanglage, die Realisierung bei gleichzeitigem Betrieb des Hauses und natürlich die Wirtschaftlichkeit seien besondere Herausforderungen gewesen, sagt Architekt Zimmer. Anspruchsvoll seien schon die Abbrucharbeiten mit anschließender penibler Trennung der verschiedenen Baustoffe, merkt Joachim Domann an. Wie sich der moderne Neubau später auf die Preise im Haus auswirken werden, ist noch nicht endgültig abzusehen. Zwischen 85.000 und 95.000 Euro Landeszuschuss je Bewohnerplatz wird erwartet. Die Investitionskostensätze werden steigen. Weil in Kirn in den vergangenen Jahren kaum investiert wurde, waren diese sehr gering. Im übrigen waren diese Kosten bis vor etwa 15 Jahren von den Kreisen getragen worden. Heute nicht mehr.

Das Haus Maria Königin stammt aus dem Jahr 1969. Damals hatten die Arenberger Dominikanerinnen das Haus nach zweijähriger Bauzeit bezogen. Zum 1. Januar 2008 übergaben sie die Trägerschaft für das Altenheim an die Franziskanerbrüder. Bis 2020 sollen alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Insgesamt investieren die Franziskanerbrüder 9 Millionen Euro. Die Nutzfläche des Neubaus wird 2470 Quadratmeter betragen. Hinzu kommen 2480 Quadratmeter aus dem Bestand.

Von unserem Redakteur Armin Seibert