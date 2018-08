Fleeschworschddunnerschdaach auf dem Riesenrad: Weinprobe war keine Luftnummer

Unter das Kapitel "Entschleunigung" fällt das, was zum zweiten Mal zur Voreröffnung des Kreuznacher Jahrmarkts am Fleeschworschtdunnerschdaach geboten wurde.

Komm in die Gondel ...: Jahrmarktsdezernent Udo Bausch (links) überzeugte sich persönlich von Ablauf und Qualität der Naheweinprobe auf dem Riesenrad und war sichtlich zufrieden. Foto: Rainer Gräff

Von unserem Redakteur Rainer Gräff

Die Naheweinprobe auf dem Riesenrad der Familie Kipp war eine runde Sache, die allen Mitreisenden Spaß machte und zudem Geld für einen sozialen Zweck einbrachte. Stress hatten allenfalls der städtische Pressesprecher Hansjörg Rehbein – der die Veranstaltung organisiert hatte und sichtlich erleichtert war, als die 160 Gäste in den 42 Gondeln Platz genommen und ihr "Fresspaket" für je zwei Teilnehmer und pro Kopf ein Fläschchen Sprudel in Empfang genommen hatten – sowie die charmante Naheweinprinzessin Franziska Finkenauer, die jeden der drei gereichten Weine nicht weniger als siebenmal vorstellen musste, bis auch der letzte Mitfahrer ihre fachkundigen Worte gehört hatte.

Foto: nix wie enunnar

Ein knappes Dutzend gemächlicher Runden mit bestem Ausblick aus bis zu 55 Meter Höhe auf die sich langsam füllende Pfingstwiese, ein Riesling aus der Bretzenheimer Pastorei vom Weingut St. Meinhard, ein Weißer Burgunder vom Kreuznacher Rosenberg aus dem Weingut Philipp Dhom, ein Grauburgunder vom Weingut Oskar Desoi (Darmstädter Hof), dazu Spundekäs', Fleischwurst, Pfefferknacker, Brezel und Weck waren die Garanten für einen Jahrmarktsauftakt, der seinen Ticketpreis allemal wert war und per Mundpropaganda sicherlich weitere Fans finden wird.

Indes: Die Kapazitäten (sprich Gondeln) sind begrenzt, deshalb ist es ratsam, frühzeitig für 2017 Karten zu ordern. Es war kein Aufmarsch der üblichen Verdächtigen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sondern ein Ereignis für die Bürger, die mit ihrer Teilnahme auch noch ein gutes Werk taten. Vom Erlös soll die Bosenheimer Jugend nämlich einen Edelstahlgrill aus den Diakonie-Werkstätten für einen Treffpunkt anschaffen können.

OB Heike Kaster-Meurer genoss den stressfreien Termin und bewährte sich als gut gelaunte und aufmerksame Service-Fachkraft. Foto: Rainer Gräff

Spendabel zeigten sich auch die Winzer, die ihre Weine kostenlos zur Verfügung stellten, der Caterer Fuhr mit Sonderkonditionen und Schwollener Sprudel – und allen voran die Schaustellerfamilie Kipp für die Öffnung ihres Riesenrads, das schon von Weitem die Besucher mit seinem Farbenspiel faszinierte. Mit einbrechender Dunkelheit schwoll nicht nur die Lautstärke in und zwischen den Gondeln an, sondern auch auf der Pfingstwiese kristallisierten sich die Schwerpunkte des Interesses heraus. Aus dem Festzelt Kehrein tönte die Stimmungsoffensive der Fidelen Wespen unüberhörbar über den Platz und in die Höhe, im Naheweinzelt, bei Anheuser, im Brauwerk-Ableger und vor dem Wurzelsepp war wie an anderen Stellen schon jede Menge los. Natürlich gingen auch die Bratwurstliebhaber wieder der Frage nach, wo es in diesem Jahr die besten und größten Exemplare gibt. Eine ganz besondere Atmosphäre entstand, weil die Fahrgeschäfte zwar beleuchtet, aber nicht in Betrieb und nicht beschallt waren – fast wie an Weihnachten, wenn man die Geschenke schon sieht, aber noch nicht auspacken darf.