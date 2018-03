Fischesterben im Mehlbach: War Abwasserkanal verstopft?

Nach dem Hinweis von Arnold Wingenter, dass der Mehlbach fürchterlich stinkt, entdeckte Dalbergs Ortsbürgermeister Karlheinz Leister in dem von Spabrücken kommenden Gewässer eine größere Anzahl toter Forellen.

Um den Grund der Verunreinigung des Mehlbaches zu finden, öffnete die Feuerwehr auch Kanalschächte. Foto: Dieter Ackermann

Dalberg – Nach dem Hinweis von Arnold Wingenter, dass der Mehlbach fürchterlich stinkt, entdeckte Dalbergs Ortsbürgermeister Karlheinz Leister in dem von Spabrücken kommenden Gewässer eine größere Anzahl toter Forellen.

Ortsbürgermeister Karlheinz Leister mit einer toten Bachforelle. Foto: Dieter Ackermann

Daraufhin sorgte die umgehende Alarmierung der Feuerwehr am Samstag gegen 19 Uhr für ein Großaufgebot an Einsatzkräften in der kleinen Gemeinde. Neben der Dalberger Einheit rückten die Wehren aus Wallhausen, Rüdesheim, Spabrücken sowie der Gefahrstoffzug des Landkreises mit zahlreichen Fahrzeugen an, ebenso die Polizei. Insgesamt waren 51 Einsatzkräfte unter der Führung von Wehrleiter Frank Schlarp vor Ort.

Schon bald wurde unterhalb von Spabrücken Toilettenpapier in dem kleinen Bächlein gefunden. Dies verstärkte die Vermutung, dass ein verstopfter Abwasserkanal die Ursache für die Verunreinigung und das Fischsterben ist. Nach kurzer Suche wurde der in den Mehlbach führende Überlauf entdeckt und sofort das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rüdesheim verständigt, das den Schaden behob. Der Bau einer Sperre mit Bindemitteln durch die Feuerwehr wurde abgebrochen und die entnommenen Wasserproben der Polizei ausgehändigt. nn