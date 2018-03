Firmenlauf 2017 flutet Bad Kreuznacher Innenstadt

Traumwetter für die Großveranstaltung: Wahrscheinlich mehr als 5000 Läufer gingen gestern genau um 18.30 Uhr beim 8. Bad Kreuznacher Firmenlauf bei sommerlichen 24 Grad an den Start – auch diesmal stellte man wohl einen Teilnehmerrekord auf. Im vergangenen Jahr waren es noch 4516 Läufer, die über die Route flitzten, gingen und rollten, bereits im Vorfeld der diesjährigen Auflage vermeldete der Veranstalter, Antenne Bad Kreuznach, dass man in diesem Jahr die 5000er-Marke knacken würde. Ob das geklappt hat, war bis Ende des Laufs noch nicht sicher.

Zwei Top-Läufer unter sich: Thomas Wilde (rechts) und Zane Grike (links). Grike gewann auch in diesem Jahr die Frauenwertung. Foto: Marian Ristow

Vom Sammelpunkt an der Pauluskirche ging es für Läufer und Walker über die Geesebrick – dort in der Rossstraße befand sich das Start/Zieltor – in Richtung Mannheimer Straße, von dort aus in die Kreuzstraße. Weiter dann über die Dr. Karl-Aschoff-Straße stadtauswärts in Richtung Salinental. Die bewährte Strecke führte über die Salinenbrücke in den Nachtigallenweg, von dort aus wieder zurück zum Startplatz. Und auch in diesem Jahr war das Zeitfenster zwischen dem Start der Walker und Rollstuhlfahrer und der Ankunft der Schnellsten reichlich knapp, zu Zusammenstößen kam es allerdings nicht.

Ambitionierten Läufer sicherten sich Startplätze an vorderster Front. Erfahrene Firmenlaufteilnehmer wissen: Überholen wird bei der Vielzahl der Läufer und der engen Strecke schwierig. Wer vorne landen will, muss auch vorne starten. Fotos: Marian Ristow Foto: Marian Ristow

Alles lief glatt, einziger Zwischenfall: Der in der Rossstraße gespannte, luftbefüllte Adidas-Bogen verlor kurz nach Start des Laufes plötzlich seinen Inhalt, brach in sich zusammen und versperrte die Strecke. Daraus entstand eine brenzlige Situation, denn von hinten drückten die startenden Massen. Zu Schaden kam niemand, Sicherheitskräfte und Organisatoren reagierten schnell, stemmten den Bogen mit Muskelkraft nach oben und sorgten dafür, dass er in Kürze wieder luftbefüllt passierbar war.

Kreuznacher Firmenlauf 2017 1 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 2 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 3 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 4 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 5 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 6 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 7 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 8 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 9 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 10 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 11 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 12 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 13 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 14 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 15 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. 16 von 17 Ein Riesending war der Firmenlauf durch Bad Kreuznach. » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der Lauf feierte 2010 seine Premiere, damals mit 1684 Läufern. Im vergangenen Jahr hatte sich die Zahl bereits annähernd verdreifach. Ein ausführlicher Bericht über den Firmenlauf folgt. Bilder und Eindrücke vom Lauf gibt es auf unserer Seite 17 sowie über unsere App RZplus.

Vom unserem Reporter Marian Ristow