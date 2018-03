Fauxpas beim Kinderfest

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

„Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Mark Medlocks Auftritt beim Kinderfest in Bad Kreuznach am Sonntag war die Krönung des Tages – gleich in doppelter Hinsicht. Positiv, weil die Stimmung unter 50 000 Fans bei seinem Abschlusskonzert blendend war. Im Sinne von „Das ist ja wohl die Krönung" war jedoch sein Verhalten davor.