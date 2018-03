Faust-Führung durch die Kreuznacher Altstadt endet mit würzigem Trunk

Wenn Faust und Mephisto alias Steffen Quaer und Dipali Dutta-Quaer die Besucher wieder durch Kreuznachs Gassen auf den Spuren des Magiers Georg Sabellicus Faust führen, werden sie künftig den Würzwein „Hypocras“ kredenzen, den auch der kräuter- und arzneikundige Faust gekannt haben dürfte.

Michael Vesper (links) schenkt sich sowie Faust und Mephisto alias Steffen Quaer und Dipali Dutta-Quaer den Würzwein Hypocras aus. Foto: Harald Gebhardt

Bad Kreuznach – Wenn Faust und Mephisto alias Steffen Quaer und Dipali Dutta-Quaer die Besucher wieder durch Kreuznachs Gassen auf den Spuren des Magiers Georg Sabellicus Faust führen, werden sie künftig den Würzwein „Hypocras“ kredenzen, den auch der kräuter- und arzneikundige Faust gekannt haben dürfte.

Den würzigen Trunk stellten Tourismuschef Michael Vesper und die Quaers jetzt vor. Der historische Faust soll im Jahr 1507 in Kreuznach als Schulmeister gelebt haben. Die Stadtführung mit dem Gelehrten und dem Teufel – ein humorvoller Ausflug in die spätmittelalterliche Geschichte der Stadt – wurde noch von Alex Jacob senior initiiert. Seit einigen Jahren wird sie von der Tourist-Info vermarktet.

In den Kostümen stecken der Historiker Steffan Quaer und seine Frau, die im richtigen Leben im Medizinberuf tätig ist. Ihnen liegt das Mittelalter „im Blut“. Die beiden haben sich viel mit dem Alltagsleben und dem Brauchtum jener Zeit auseinandergesetzt und bereisen auch Mittelaltermärkte. Dabei ist die Idee entstanden, den Würzwein herzustellen und anzubieten. „Was den Römern ihr Mulsum war, war den Menschen des Mittelalters der Hypocras“, beschreibt es Steffen Quaer. Schon die Heilige Hildegard von Bingen empfahl ihn wegen seiner gesundheitsfördernden Wirkung bei Erkältungen oder Problemen im Magen-Darmbereich. Zutaten wie Galgant oder Paradieskörner haben eine antiseptische Wirkung, erklärt Steffen Quaer. Der Name Hypocras ist übrigens eine Verkürzung des Namens Hypocrates, dem legendären antiken Arzt.

Basis des Kreuznacher Würzweins ist ein Dornfelder, Jahrgang 2011, vom Weingut Braun in Ippesheim. Der Hypocras wird kalt aufgesetzt, ihm werden Galgant (in diesem Fall aus Laos), Indienpfeffer, Muskatblüte, der Paradieskörner genannte Guineapfeffer, Zimt und Anis zugesetzt. Nach mehreren Tage Ziehen im kühlen Keller werden die Gewürze wieder ausgesiebt, und der Wein wird mit Honig abgeschmeckt. 500 Liter Würzwein wurden hergestellt und in 596 Flaschen abgefüllt. Eine Flasche kostet sieben Euro. Den Wein gibt es bei der Tourist-Info in Bad Kreuznach und beim Ehepaar Quaer, Flotzer Weg 9, in Hackenheim.

Die nächste Faust-Führung ist am 3. August, 19 Uhr. Dauer: 75 bis 90 Minuten. Sie wird mit einem Schluck Würzwein am Eiermarkt beschlossen. Anmeldung: Telefon 0671/836 00 50 bei der Tourist-Info. Treffpunkt ist das Magister-Fausthaus an der Wilhelmsbrücke.