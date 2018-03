Fall Dicke Eiche war eine Warnung: Baumriesen an der Kyrburg von Totholz befreit

Auf dem steilen Weg zur Kyrburg ist der städtische Bauhof seit Montag damit beschäftigt, kranke Bäume stark zurückzuschneiden. Die Truppe um Kolonnenführer Timo Muser muss in bis zu 25 Meter Höhe absolut schwindelfrei sein – und sich noch Kritik anhören.

Detlev Petry (vorne) zeigt deutlich, wie sehr eine riesige Platane im Inneren der dicken Ästen bereits verfault war. Fotos: Sebastian Schmitt Foto: Sebastian Schmit

Die Schaulustigen kamen bereits am Montagmorgen: Als Muser und seine Kollegen auf der Kyrburg den Hubwagen in Position brachten und die Motorsägen auspackten, hatten sich einige Kirner versammelt, um dem befürchteten Kahlschlag zuzuschauen.

Direkt beschwert hatte sich bei Muser zwar niemand, aber der Unmut über den radikalen Baumschnitt sei ihm zugetragen worden, berichtet der Kirner Baumexperte im Gespräch mit unserer Zeitung.

Allerdings gibt es auch Befürworter. Unter den Spaziergängern und Besuchern der Kyrburg atmeten etliche erleichtert auf, als die ersten pilzbefallenen Äste fielen. Denn die Sorge, dass ein weiterer Baum bei einem Sturm umfallen könnte, war groß. Schließlich haben die Kirner eine ganz konkrete Erinnerung an einen spektakulären Vorfall, der bis heute nachwirkt.

Die dicke Eiche, die vor fast drei Jahren auf dem nur rund 250 Meter entfernt liegenden Kirner Friedhof im Sturm „Niklas“ umgestürzt war, ist zwar längst Geschichte, die juristische Aufarbeitung wird aber trotz des jetzt ergangenen Richterspruchs noch einige Zeit andauern. Das Bad Kreuznacher Landgericht verurteilte in der Woche vor Weihnachten die Stadt Kirn in dem Streitfall um die Schadensregulierung an 18 Gräbern zu vollem Schadensersatz. Dabei geht um insgesamt 57.000 Euro. Die 27 Meter hohe Eiche war am 31. März 2015, während das Sturmtief „Niklas“ über die Stadt fegte, umgefallen und hatte 20 Gräber beschädigt, darunter die Cauer-Denkmäler der Brauereifamilie Andres.

Gärtner Timo Muser im Korb der Hebebühne hat auch in luftiger Höhe von 25 Metern trotz eisigen Winds gut lachen über Kirns Dächern. Foto: Sebastian Schmit

Gärtner Timo Muser schnitt nun in 23 Meter Höhe einen mächtigen Ast der Platane ab, das „Bodenpersonal“ hatte die Gefahrenzone weitläufig gesperrt, und schon sauste ein morscher Ast der mächtigen Platane am Kyrburgparkplatz aus luftiger Höhe zu Boden. Es war bei einigen Ästen höchste Zeit, dass das Totholz entfernt und eventuelle Unfallgefahren beseitigt wurden. Timo Muser und seine Mitarbeiter hatten sich der mächtigen Bäume an der Zufahrt zu Kirns Wahrzeichen angenommen. Zwei schöne, eigentlich unersetzbare Bäume, erklärte Muser, der hofft, mit dem massiven Rückschnitt die Bäume am beliebten Ausflugsziel erhalten zu können.

Der Bauhof hatte die Platanen bereits im vergangenen Jahr in Augenschein genommen. Fazit: Im unteren Bereich ist der Baumriese noch heil. Platanen können schließlich bis zu 50 Meter hoch werden. Erkennbar sind sie vor allem an der auffälligen Borke, die immer wieder in dünnen Platten abblättert und dadurch ein typisches Mosaik aus weißlichen und grünlichen Bereichen auf dem Stamm hinterlässt.

Bei den jetzt begonnenen Pflegemaßnahmen, die auch am Meckenbacher Weg noch geplant sind, soll die vorhandene Baumsicherung optimiert werden. Die mobile Hebebühne, auf der Detlev Petry und sein Kollege Timo Muser in bis zu 25 Meter Höhe stehen, wackelt in der eisigen stürmischen Luft, die den Kyrburghang umweht – wobei die Aussicht auf das Mittelzentrum, über den Baumkronen grandios ist. Die Arbeiten am Kyrburghang werden bis zum heutigen Mittwoch andauern, dann folgt der Meckenbacher Weg. Die Zufahrt zum Kyrburg-Restaurant ist jeden Tag ab 16 Uhr passierbar.

Von unserem Reporter Sebastian Schmitt