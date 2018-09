Experte rät Bauherren: Vereinbarungen mit Baufirmen aufschreiben und bestätigen lassen

Kreis Bad Kreuznach. Die eigenen vier Wände sind für viele Menschen Lebensraum, Lebenstraum und zugleich größte Investition. Ein Eigenheim will gut bedacht, noch besser geplant sein. Bei einem Verbraucherrechtstag am kommenden Montag, 3. September, 17.30 Uhr, im Bad Kreuznacher Haus des Gastes geht es um das seit Januar 2018 reformierte Bauvertragsrecht. Fachjuristen referieren. Der „Oeffentliche“ sprach mit Thomas Orlean, Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht in der Bad Kreuznacher Kanzlei Kanzler, Kern und Kaiser.

Herr Orlean, was hat sich mit der Bauvertragsrechtsreform geändert? Der Vertrag muss in Textform vorliegen, ferner eine Baubeschreibung, sodass die geschuldeten Bauleistungen grob dokumentiert sind. Sie muss Gebäudedaten, Angaben ...

Lesezeit für diesen Artikel (993 Wörter): 4 Minuten, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.