Erste Station in Rheinland-Pfalz: Anne-Frank-Ausstellung in Sobernheim

Die Anne-Frank-Ausstellung wurde am Dienstagabend im Sobernheimer Emanuel-Felke-Gymnasium eröffnet. Oberstudiendirektor Karl Heil (vorne rechts) nahm den Bildband „In Anne Franks Haus“ von Thomas Heppener, dem Direktor des Anne-Frank-Zentrums in Berlin, dankbar entgegen. Foto: Martin Köhler

Bad Sobernheim – Erste Station in Rheinland-Pfalz: Noch bis 18. Mai ist im Bad Sobernheimer Emanuel-Felke-Gymnasium eine Ausstellung über Anne Frank zu sehen.

Respektvoll und ehrfürchtig nähert sich das Bad Sobernheimer Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG) der traurigen Geschichte von Anne Frank, jenem jüdischen Mädchen, das am 12. Juni 1929 in Frankfurt/Main geboren und Anfang März 1945 im KZ Bergen-Belsen ermordet wurde. Ihr nach dem Krieg von ihrem Vater Otto Frank veröffentlichtes Tagebuch hat Anne weltberühmt gemacht. Viele Millionen Menschen weltweit haben bis heute Anteil an ihrem Schicksal genommen.

Am Dienstagabend wurde die Wanderausstellung „Anne Frank – eine Geschichte für heute“, in 100 Städten und Schulen Deutschlands zu sehen, eröffnet. Sie zeigt auf rund 30 Ausstellungstafeln das Leben der gebürtigen Frankfurterin in fünf Abschnitten: von der unbeschwerten Kindheit (1929 bis 1933), den Umzug und die sicheren Kindheitsjahre in Amsterdam in Holland (1934 bis 1939), die 1940 durch den deutschen Überfall auf die Niederlande abrupt endeten.

Der vorletzte Teil umfasst die schrecklichen 25 Monate im Versteck im Hinterhaus der Amsterdamer Prinsengracht 263, wo Anne mit sieben anderen auf engstem Raum ausharren musste. Auch darüber schreibt sie in ihrem Tagebuch. Im August 1944 wurden die Juden durch eine bis heute unbekannte Person verraten und deportiert. Sieben der Acht wurden in Konzentrationslagern ermordet. Der fünfte Teil der Ausstellung beleuchtet die Stimmung im Nachkriegsdeutschland und die Bedeutung des Tagebuchs.

Noch bis Freitag, 18. Mai, ist die Ausstellung in der EFG-Mensa zu sehen. Bei der Eröffnung begrüßte Schulleiter Karl Heil die Gäste in der voll besetzten Aula. Eine Botschaft, die von der Ausstellung ausgeht, sei, so Heil, den menschenverachtenden Umgang mit Minderheiten nirgendwo auf der Welt zu tolerieren. Denn Anne Frank öffne unsere Augen „für die Torheit der Gleichgültigkeit und den schrecklichen Tribut, den sie von unserer Jugend fordert“, zitierte der Oberstudiendirektor US-Außenministerin Hillary Clinton. (art)

