Erkenntnisse nach Drogenrazzia: Polizei hatte Kreuznacher "Gold" schon länger im Visier

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Die „50%-Party“ am Samstagabend fiel aus. Entgegen der Ankündigung blieb die Diskothek „Gold“ am Europaplatz am Tag danach geschlossen. Am frühen Samstagmorgen hatten über 200 Polizeibeamte den Nachtklub durchsucht und dort „Rauschgift in nicht geringer Menge“ gefunden, wie es in einer Pressemeldung der Kriminalpolizei Bad Kreuznach heißt.