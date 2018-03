Erbbaurecht geht an Soonwaldstiftung: Neue Bewohner sichern Bestand des alten Schlosses

Auf dem mehr als 800 Jahre alten Schloss Dhaun geht der seit Jahrhunderten immerwährende Erneuerungsprozess in eine neue Runde. Hunderttausende Euro werden investiert, um die Nutzung des altehrwürdigen Schlosses als Heimvolkshochschule und Seminarstätte nachhaltig zu garantieren.

Schloss Dhaun ist romantisch anzusehen, aber nichts für Bauromantiker. Zweckverband und Soonwaldstiftung kennen sich mit der Renovierung historischer Gemäuer aus, müssen immer wieder Überraschungen verkraften. Wasserschäden sind an der Tagesordnung. Aber man ist optimistisch, dass sie in den Griff zu bekommen sind. Sehr dankbar sind die Betreiber in dem Zusammenhang über eine Sparkassen-Spende von 75.000 Euro. Fotos: Armin Seibert Foto: as

In diesem Jahr werden für rund 360 000 Euro Heizung und Wasserleitungen neu gemacht. Die problematische Sanierung der asbesthaltigen Abwasserleitungen, die immer wieder Wasserschäden bringen, muss aber verschoben werden, 300.000 Euro kostet das nach ersten Schätzungen.

In der kleinen Kneipe im ersten Stock von Schloss Dhaun soll eine Ferienwohnung entstehen. Landrätin Bettina Dickes als Zweckverbandsvorsitzende, Peter Wilhelm Dröscher (von links), Werner Müller und Herbert Wirzius sind optimistisch, dass diese Nutzung sinnvoller ist als ein Café. Touristen will man künftig in einem Schlossparkpavillon bewirten. Foto: as

Ein Antrag auf Zuschüsse aus dem Investitionsstock des Landes soll den Aufwand für den Zweckverband mildern. Bei der Heizungs- und Wasserleitungssanierung soll das Abwasserproblem angepackt werden, wenn es sich ergibt. Problematisch sei aber, dass in den 50er-Jahren mitunter „geknuppt“ wurde, wie Zweckverbandsgeschäftsführer Werner Müller den damaligen Pfusch am Bau umschreibt. Konkret: Vielfach ist unklar, wo die Abwasserleitungen in den meterdicken Mauern laufen. So will man die alten Rohre weitgehend stilllegen und stattdessen neue verlegen. Aber nicht alles auf einmal. Und noch ein Bauproblem: Im Eingangsbereich läuft Wasser vom Schloss in ein anliegendes Haus, verursacht dort Schimmelprobleme. Für die Sanierung sind rund 10.000 Euro veranschlagt.

Ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Sicherung der Unterhaltung ist die Übertragung der Nutzungsrechte für drei Wohnungen an die Soonwaldstiftung. Bei der Zweckverbandssitzung am Mittwoch wurde bei einer Enthaltung beschlossen, die frühere Hausmeisterwohnung im zweiten Stock des Haupthauses sowie den Schankraum im ersten Stock und danebenliegende Räume für 160.000 Euro auf 99 Jahre an die Soonwaldstiftung zu übertragen. Umbau und Renovierung sollen zusammen mit der Erneuerung der Heizungsanlage erfolgen. Dafür wird der Betrieb im Sommer acht Wochen ruhen. Dank einer Stornierung haben die Handwerker eine Woche länger Zeit als geplant.

Durch den Wegfall der Schenke, deren Betrieb in der Nachbarschaft der Ferienwohnungen der Stiftung als störend eingestuft wurde, vergrößert sich die Wohnfläche. Diese soll kostenlosen Erholungsraum für Familien schwer kranker Kinder bieten. Als Ersatz für den Schankraum soll im Schlosspark ein Pavillon errichtet werden. Die Versammlung einigte sich prinzipiell auf den Bau, der nahe des nicht mehr durch die Pfadfinder nutzbaren feuchten Gewölbekellers entstehen soll.

Rund 120 Quadratmeter sind für den Pavillon geplant. Weil keine sanitären Anlagen nötig sind (die Toiletten sind im Park nebenan vorhanden), wird mit Baukosten von 115.000 Euro kalkuliert. Auch hier sind Zuschüsse eingeplant: Leader plus, das europäische Zuschussprogramm, soll helfen. In einem ersten Entwurf hatte man einen achteckigen Pavillon ins Auge gefasst und rund 75.000 Euro veranschlagt. Werner Müller merkte an, dass die 75.000 Euro keinen Höchstbetrag für Leader-Förderung seien. Er könnte sich einen Pavillon in Holzbauweise vorstellen. Darüber soll allerdings in einer weiteren Zweckverbandssitzung verhandelt werden. Müller schwebt eine Bauweise so ähnlich wie am Martinsteiner Bahnhof vor. Nur größer und schöner. Dort könnte ein kleiner Gastronomiebetrieb eingerichtet werden, aber auch Infomaterial verteilt und SooNahe-Produkte verkauft werden. Der Pavillon wäre ein idealer Anlaufpunkt des nahen Hildegardweges.

In Sachen „Kneipenbetrieb“ wäre man ohnehin in Zugzwang geraten, sagt Müller. Die Kneipe als Schlosscafé „floppte“. Auch weil der Zugang vom Park über den Turm unpraktisch war.

Zunächst geht es jetzt darum, die Pläne für die drei Ferienwohnungen für die Soonwaldstiftung umzusetzen. Stiftungsvorsitzender Herbert Wirzius stellte die Pläne vor, nach denen im ersten Stock eine große Wohnung und im zweiten zwei kleine Ferienwohnungen entstehen sollen. Eine der beiden vorhandenen Toiletten wird zum Wäscheraum für die drei Ferienwohnungen umgebaut, die zweite Toilette bleibt für den Seminarbetrieb erhalten. Die kleinen Wohnungen im Dachgeschoss werden über das Treppenhaus erschlossen. Einen Treppenlift werde man aus Brandschutzgründen nicht einbauen und auch keinen Aufzug hinauf zu dieser Ebene. Die Verlängerung des Aufzugsschachtes und Erschließung der Ebene mit einer Brücke hätte zu viel Raum gekostet. Barrierefreiheit habe man ja in der unteren Etage. Die Nutzung der Wohnungen auf Schloss Wartenstein durch Familien mit krebskranken Kindern sei ja auch ohne Aufzüge möglich, sagte Wirzius. Er verwiest darauf, dass die Soonwaldstiftung Mitglied innerhalb der deutschlandweit etwa 80 Elternvereine ist, die sich vor allem um krebskranke Kinder kümmern. Von dort kommen überwiegend die Nutzer der Wohnungen. Etwa 30 Wohnungen gibt es in Deutschland, aber nur das Kirner Land (Wartenstein und demnächst Schloss Dhaun) bietet die Wohnungen kostenlos an – in Deutschland ist das einzigartig. Die Ferienwohnungen könnten einen Aufschwung bei den Besucherzahlen bringen, die Werner Müller auf jährlich rund 30.000 schätzt. Auch der Verein Bundeswehrkinder in Not, der der Soonwaldstiftung angeschlossen ist, soll in den Genuss der Wohnungen kommen.

Herbert Wirzius geht von Umbaukosten von rund 200.000 Euro aus. Von der SWR-Herzenssache hat man Spendenzusagen von 130.000 Euro, der SWR sagte weitere 30.000 Euro zu, die Vortour der Hoffnung 25.000. Desweiteren soll demnächst eine Bausteinaktion anlaufen. Auf diese Weise hatte man 2010 die Wohnungen auf Wartenstein finanziert und bis heute den Betrieb gesichert. Wartenstein ist mangels ausgebauter Zufahrt in den Wintermonaten nicht vermietbar. Schloss Dhaun soll diese Lücke schließen (Bericht folgt).

Von unserem Redakteur Armin Seibert