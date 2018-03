Ende des Jahres ist Schluss: Rewe in Salinenstraße bald Geschichte

Die Rewe-Filiale in der Bad Kreuznacher Salinenstraße ist nach Informationen des "Oeffentlichen" Ende 2016 Geschichte.

Foto: dpa/picture alliance

Die dort beschäftigten rund 30 Mitarbeiter sollen im Januar auf andere Filialen des Lebensmittelskonzerns in der Stadt verteilt werden. Aktuell gibt es neun Rewe-Märkte im Stadtgebiet. Erst Mitte April hatte zuletzt eine neue Filiale in der Mannheimer Straße und damit in unmittelbarer Nähe zu jener in der Salinenstraße eröffnet. Dominic Schreiner