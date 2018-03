Eine Planiger Schneeparty mitten im Hochsommer

Seit 20 Jahren stehen die Mitglieder des Vereins Catweazle für verrückte und originelle Ideen. Die gehen den 40 Aktiven scheinbar nie aus. Jüngster Beweis: Die „Catweazle Kerb“ am Wochenende an der evangelischen Kirche.

Gute Stimmung herrschte beim fast schon legendären Fasstauchen anlässlich der Catweazle-Kerb in Planig. Foto: Josef Nürnberg

Bad Kreuznach-Planig – Seit 20 Jahren stehen die Mitglieder des Vereins Catweazle für verrückte und originelle Ideen. Die gehen den 40 Aktiven scheinbar nie aus. Jüngster Beweis: Die „Catweazle Kerb“ am Wochenende an der evangelischen Kirche.

Ein Schneesturm im Hochsommer wie am Freitagabend, 3. August, gibt es dann wohl auch nur bei den Planiger Catweazle. Die Illusion war perfekt. Denn wer am Freitagabend zu tief ins Glas geschaut hatte und darum gegen 20 Uhr ein Nickerchen eingelegt hatte, der staunte um Mitternacht nicht schlecht. Hatte er womöglich Sommer und Herbst verschlafen? Zwischenzeitlich hatte es „Frau Holle“ mächtig schneien lassen. Nur Frau Holle waren diesmal moderne Schneemaschinen, die Catweazle einsetzte, um die Schneeparty im Hochsommer perfekt zu machen.

„Ein Gag, der gut ankam“, meinte auch Vorsitzender Torsten Roßkopf. Nicht der erste und auch nicht der letzte Gag, versprachen die Mitglieder. Vor 20 Jahren wurde das erste Kapitel der Catweazle-Erfolgsgeschichte geschrieben. Denn damals zur 900-Jahrfeier sollte sich auch die Jugend einbringen, die daraufhin ein Fest an der Schule ausrichtete. „Auf Grund dieses Erfolges haben wir dann den Verein gegründet“, informierte „DJ Chicken“ Heiko Meisenheimer.

Tolle Ideen bei Dorffesten und der Planiger Kerb sind aber nur eine Seite von Catweazle. Ganz wichtig ist der Truppe auch das soziale Engagement. Darum kommen die Reinerlöse ihrer Veranstaltungen stets einem guten Zweck zugute. So wurde schon für Interplast oder das Bosenheimer Freibad gespendet. In diesem Jahr geht der Erlöse an die Grundschule.

Wenn immer sich die Gelegenheit bietet, wird gefeiert. Da kann der Anlass noch so banal sein. So wird dann selbst das Schmücken des Weihnachtsbaumes durch den Verein Catweazle zum Fest für die ganze Dorfgemeinschaft, die dem Baumschmücken bei einem Glas Glühwein zuschaut.

Was von Catweazle in Zukunft noch zu erwarten ist, das wollte Torsten Roßkopf noch nicht verraten. „Wir denken nicht in langen Zeiträumen und wollen erst einmal bis zum 25-jährigen Bestehen durchhalten“, erklärte er. Bis dahin sei Catweazle aber weiterhin Garant für originelle Veranstaltungen in Planig, versprachen die Catweazle-Jüngerinnen und -Jünger.bj