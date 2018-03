Einbrecher geschnappt: Alarm im Bekleidungsgeschäft

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Eine Sicherheitsfirma meldete am Freitagabend gegen 22.40 Uhr der Bad Kreuznacher Polizei einen Einbruchsalarm in einem großen Bekleidungsgeschäft in der Kreuzstraße. Als die Beamten vor Ort eintrafen und das Gebäude umstellten, konnte wenige Minuten später ein polizeibekannter Einbrecher festgenommen werden.