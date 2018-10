Die Revolution – kommt auf leisen Sohlen. Und hat das Zeug dazu, Benziner und Diesel zu verdrängen. Stromgetriebene Autos rollen auf den Markt. Auch in Stadt und Kreis Bad Kreuznach: Ende 2012 waren es im Kreis 12 von insgesamt 102.950 Kfz, heute sind es 84 (109.517). In der Stadt stieg die Zahl der Stromer von 29 Mitte 2016 auf 45 Mitte 2018; in KH sind zurzeit 31.653 Wagen zugelassen.

Die Haben-Seite der Stromer: Steuern sparen, kostenfrei parken und keine drohenden Fahrverbote, weil sie lokal emissionsfrei unterwegs sind. E-Autos sind der Verbrennertechnik haushoch überlegen, nicht nur wegen des sanften und ...

Lesezeit für diesen Artikel (515 Wörter): 2 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.