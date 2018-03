Dümmer als die Polizei erlaubt: 47-Jähriger geht den Beamten zwei Mal hintereinander ins Netz

Mit den Worten "dümmer als die Polizei erlaubt" kommentiert die Mainzer Polizei das Verhalten eines 47-jährigen Mainzers, der den Beamten innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Mal ins Netz ging.

Am Dienstagmittag meldete ein 51-Jähriger aus Oestrich-Winkel, dass in seine Garage eingebrochen und ein Fahrrad gestohlen wurde. Da die Garage zu einem Gebäude außerhalb von Heidesheim gehört ist dieser Bereich Kameraüberwacht. Die Kamera konnte auch den Täter des Diebstahls aufnehmen, der das Fahrrad bereits an Silvester entwendet hatte.

Auf den Aufnahmen war ein 47-Jähriger aus Mainz zu erkennen, der sich bereits einige Stunden vor seinem Streifzug einer Verkehrskontrolle der Heidesheimer Autobahnpolizei entzogen hatte, indem er zu Fuß flüchtete. Die Beamten konnten ihn einholen und festnehmen. Es stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss führte, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen 12 Uhr durfte er die Polizeidienststelle schließlich wieder verlassen. Nur anderthalb Stunden später brach er dann erneut das Gesetz und beging den Fahrraddiebstahl.

det