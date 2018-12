Der Nikolausmarkt in Bad Kreuznach wird am kommenden Wochenende, 7. bis 9. Dezember, einen neuen frischen Farbtupfer erhalten: Drei junge Autoren sind an einem Stand anzutreffen, wo große und kleine Besucher ihr Buch nebst Plätzchen in Filou-Form einsehen und erwerben können. Wer Filou ist? Das können Neugierige in aller Ruhe ergründen, denn Stühle, ein Bücherregal und Weihnachtsdekoration werden für eine vorweihnachtliche und kuschelige Leseatmosphäre sorgen.

Filou, ein flauschiger Wuschelkopf, ist die Hauptfigur des gleichnamigen Kinderbuchs „Filou – Wuschelkopf mit Herz“, das die Langenlonsheimerin Lena Genennig (28), der Rümmelsheimer Benedikt Treuer (26) und der Waldalgesheimer Dennis ...

Lesezeit für diesen Artikel (342 Wörter): 1 Minute, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.