Domina ist raus: Kurhaus wechselt Besitzer

Die wechselvolle Geschichte des altehrwürdigen Bad Kreuznacher Kurhauses ist um ein weiteres Kapitel reicher. Wie erst am gestrigen Freitagnachmittag bekannt wurde, haben sich bereits zum 1. Januar dieses Jahres die Besitzverhältnisse geändert. Die italienische Hotelkette Domina ist raus. Das bestätigte der General Manager Thomas Sante gegenüber unserer Zeitung. Mehr noch: „Die komplette Domina-Hotelkette ist aufgelöst. Alle Häuser firmieren nun anders“, so Sante wörtlich.

Das Kurhaus hat einen neuen Besitzer. Foto: Stefan Butz

Bad Kreuznach – Die wechselvolle Geschichte des altehrwürdigen Bad Kreuznacher Kurhauses ist um ein weiteres Kapitel reicher. Wie erst am gestrigen Freitagnachmittag bekannt wurde, haben sich bereits zum 1. Januar dieses Jahres die Besitzverhältnisse geändert. Die italienische Hotelkette Domina ist raus. Das bestätigte der General Manager Thomas Sante gegenüber unserer Zeitung. Mehr noch: „Die komplette Domina-Hotelkette ist aufgelöst. Alle Häuser firmieren nun anders“, so Sante wörtlich.

Neuer Besitzer des Bad Kreuznacher Kurhauses ist die Pro Kapital Gruppe (PK), eines der führenden Immobilienentwicklungsunternehmen in Estland mit Schwerpunkten in den Hauptstädten von Estland (Tallinn) und Lettland (Riga). In beiden Städten betreibt die Muttergesellschaft bereits Hotels. Bad Kreuznach wird in dieser Hinsicht das dritte Standbein. „Wir gehören jetzt zu 100 Prozent Pro Kapital. Unsere Zentrale ist nicht mehr Mailand, sondern Tallinn“, erklärt Sante und freut sich gleich in mehrfacher Hinsicht über die Entwicklung. Im nächsten Jahr wird die „Gut Stubb“ von Bad Kreuznach 100 Jahre alt. Und unter den neuen Besitzern erhofft sich Sante Vorteile für sein Haus, auch Investitionen, gerade im Hinblick auf das Jubiläum. „Das ist ein Riesenglück für uns,“ interpretiert der General Manager die neue Konstellation, die ihm auch weiterhin freie Hand verspricht. „Ich unterliege aber dem klassischen Controlling“, schränkt Sante selbst ein.

Auf das operative Geschäft hat das keinen Einfluss. Große Änderungen innerhalb der Belegschaft schließt Sante aus. Die bewährten Abläufe bleiben erhalten. Lediglich die Reinigung wurde vor vier Wochen ausgelagert. Diese Arbeiten führt nun eine Partnerfirma aus. Natürlich haben die neuen Besitzer das Kurhaus seinerzeit unter die Lupe genommen und „alles auf den Kopf gestellt,“ erklärt Sante. „Aber wir haben alles hervorragend überstanden.“ Nun freut er sich über die offizielle Rückkehr zum klassischen Namen Parkhotel Kurhaus, der bald schon alle Dokumente und das Hotelportal zieren wird. Auch an der Fassade wird bereits gearbeitet, damit 2013 alles glänzt.

Rückblende: Mitte der 90er-Jahre hatte die Stadt als Eigentümer das Kurhaus gegen einen symbolischen Betrag im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags an den Hotelier Gojko Loncar veräußert. Der wiederum verpachtete die Immobilie Anfang 2003 an die Domina-Kette, blieb aber noch einige Zeit Geschäftsführender Gesellschafter. Seit Oktober 2007 gibt Thomas Sante als General Manager den Ton an.

Gustl Stumpf