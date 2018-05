Mit einer 37-köpfigen Delegation stattete Kirn der französischen Partnerstadt Fontaine-lès-Dijon den turnusgemäßen dreitägigen Pfingstbesuch ab. Die Tradition will man pflegen, die Freundschaft ausbauen und vor allem die Jugend künftig noch stärker einbinden. Darin waren sich die Partner nach drei erlebnisreichen und mit viel Information ausgefüllten Feiertagen einig. Bürgermeister Martin Kilian erinnerte in seiner Rede beim offiziellen abschließenden Empfang dran, dass ihm von seinem Antrittsbesuch 2015 vor allem das Bild in Erinnerung geblieben sein, das die Kindergartenkinder gemalt hatten. Es war an der Eingangstür platziert und trug die Aufschrift: „Herzlich willkommen. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.“ Diese herzliche Aufnahme, das tolle Programm, hervorragende französische Küche habe man erneut erleben dürfen. Kilian sagt: „Wir haben diese drei Tage genossen, sie festigen die Freundschaft. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr in Kirn.“ Freundschaft werde auch auf Schulebene gepflegt. Klein – aber fein. Für den guten Anfang des Schüleraustauschs dankte Kilian Catherine Fayolle (Fontaine) und Barbara Wendling, der Direktorin des Kirner Gymnasiums sowie Französischehrerin Ulrike Kurth. Diese Schulpartnerschaft gelte es auszubauen.

Kunstausstellung geplant Freundschaft festigen – das geschieht im September 2018 durch eine Kunstausstellung im Kirner Gesellschaftshaus mit Werken von Nicole Lamaile und Gerald Deloge. Beide sind in Kirn bekannt. ...

