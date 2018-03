Die einen setzen aufs Internet, die anderen auf Kirn: Braucht es die Naheland-Touristik?

Kreis Bad Kreuznach. Die Naheland-Touristik (NT) steht in der Kritik. Am 5. März diskutieren die Kreistage Bad Kreuznach und Birkenfeld in Kirn über deren Zukunft. Brauchen wir die Organisation?

Mit drei Buchungsportalen holen sich Annette und Hans-Jürgen Bäder die Gäste in ihr gleichnamiges Rüdesheimer Weinhotel. Foto: Stefan Munzlinger

Wir fragten Stefan Köhl, Vorsitzender des Verkehrsvereins Rheingrafenstein Bad Münster-Ebernburg. Für ihn macht eine Gebietstourismuswerbung Sinn, da sich nicht jedes kleine Dorf selbst vermarkten könne: „Allerdings hat es die Naheland-Touristik in 30 Jahren nicht geschafft, die Nahe zu einer Marke zu machen.“ Die Idee, sie von der Quelle bis zur Mündung zu vermarkten, sei gescheitert. Hunsrück und Nahetal seien zu unterschiedlich; beide gehörten getrennt vermarktet. Um eine Marke aufzubauen, müsse man Geld in die Hand nehmen, sagt Köhl. „Ich sehe uns nicht einmal ansatzweise auf dem Weg.“

Beispiel eines Kardinalfehlers, an dem die Naheland-Touristik beteiligt war, ist für Köhl der Verlauf des Hildegardiswegs. Er tangiere die touristischen Zentren des Nahetals, BME und Bad Kreuznach, überhaupt nicht. „Tourismus sollte er Wertschöpfung generieren, da passt es nicht, dass BME und Bad Kreuznach, die die Hälfte der Übernachtungen in der Region haben, ausgespart werden.“ Für Köhl unverständlich ist zudem, dass er zu Treffen, bei denen es um die touristische Entwicklung gehe, nicht eingeladen wird, nur weil der Verkehrsverein kein NT-Gesellschafter sei. Der Birkenfelder Raum und die untere Nahe seien mit der bisherigen Vermarktung unzufrieden.

Ilse Franzmann aus Niederhausen schwört auf die Naheland-Touristik in Kirn, die für einen kontinuierlichen Gästezulauf sorge. Foto: Josef Nürnberg

Anders sieht Ilse Franzmann (52) aus Niederhausen das. Sie ist „vom Engagement der Naheland-Touristik angetan“. Seit 18 Jahren bietet sie in ihrem Weingut Gästebetten (heute: 21) an und arbeitet von Beginn an mit der NT zusammen. „Wir werden freundlich von den Mitarbeiterinnen in Kirn bedient. Ohne die Naheland-Touristik wären wir niemals so ausgebucht.“ Die Kirner Tourismuszentrale müsse bleiben: „Hier in Niederhausen kann doch niemand die Vermarktung übernehmen.“

Auch Steffen Kerber (44) vom Landhotel und Waldgasthof Lembergblick mit 35 Betten in Feilbingert singt das Hohelied auf die Naheland-Touristik. Er will und kann auf die Buchungen via Kirn nicht verzichten. Als er noch dem Verkehrsverein Rheingrafenstein angehörte, war der Unterschied greifbar. „Fragte der Verein einmal an, waren es im gleichen Zeitraum 50 von der Naheland-Touristik.“ Dass die NT den Hunsrück und das Naheland vermarkte, sei keineswegs von Nachteil: „Wir müssen uns als Ganzes verstehen“, sagt Kerber.

Über drei Buchungsportale gewinnen Annette (50) und Hans-Jürgen Bäder (54) vom gleichnamigen Rüdesheimer Weinhotel mit 20 Zimmern und 42 Betten ihre Gäste, zahlen dafür 15 Prozent Provision. Die Naheland-Touristik (Provision: 10 Prozent) spiele dabei keine Rolle. Seit Jahren schon geben sie keine Anzeige mehr in deren Prospekt auf, sind auch beim Buchungssystem Deskline 4.0 nicht dabei. Familie Bäder betreibt das renommierte Hotel seit 25 Jahren; vor vier Jahren übernahm der „Waldkoch“ Andreas Hasselwander (44) die Gaststätte. Modell: Haus-Sharing. „Für uns der Gästebringer: das Thema Hildegard und der neue Wanderweg“, sagt Annette Bäder, „da kommen Österreicher, die Hildegards Lebenslauf in- und auswendig kennen.“

Was ein Gästezimmeranbieter braucht? „Eine zentrale Stelle, in der man Prospekte abholen kann. Eigentlich gehört die Naheland-Touristik in die Kreuznacher Brückenhäuser.“ Die NT sitze in Kirn und „damit total ab vom Schuss“. Die Organisation bringe ihnen nur dann Gäste, wenn ihr Haus ohnehin schon belegt sei, also in der Hauptreisezeit von Mai bis Juli und von August bis Oktober.

„Wir sind keine Touristenhochburg, haben in der Woche Monteure und wochenends Privatgäste.“ Leute, die für eine Woche kommen, seien „ganz selten“. Längste Verweildauer: drei Tage. Was Frau Bäder missfällt: der ÖPNV. „Versuchen Sie mal, per Bus zur Draisine nach Lauterecken zu kommen.“ Wandern und Radfahren seien d i e Themen des Nahelandes. „Wir brauchen ,Häuser des Gastes' mit guten Öffnungszeiten und gästeorientierte Angebote“, so ihr Fazit.

Von den Reportern Josef Nürnberg und Stefan Munzlinger