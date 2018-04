Daumen hoch für das Mittagessen in der Mensa des Emanuel-Felke-Gymnasiums (EFG). Landrätin Bettina Dickes hat am Donnerstag ihre Bereisung der Schulmensen der weiterführenden Schulen fortgesetzt und mit ihren Mitarbeitern und Roswitha Schneider als Mitglied des Schulträgerausschusses das Menüangebot des G8-Gymnasiums in der Felkestadt getestet. Und die Testesser sind zufrieden mit Qualität und Rahmenbedingungen an der Schule.

Dass dabei auch die baulichen Voraussetzung in Bad Sobernheim sehr vorteilhaft sind, erläutern Christoph Liesenfeld und Achim Reimann vom Gebäudemanagement der Kreisverwaltung. So habe man beim Umbau der ehemaligen Schulturnhalle ...

Lesezeit für diesen Artikel (527 Wörter): 2 Minuten, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.