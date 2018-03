Dialog über trockene Bäche kann beginnen

Aus unserem Archiv

Entnimmt das Gruppenwasserwerk Krebsweiler zu viel Wasser aus Limbach und Großbach? Eine Bürgerinitiative um Carl Rheinländer meint: ja. Fachbehörden und ein beauftragtes Ingenieurbüro sagen: nein. Schon seit Jahren kämpft die BI für die Anerkennung ihrer Position. Am Dienstagabend lud der Zweckverband des Gruppenwasserwerks daher zu einem Erörterungstermin in die Verbandsgemeindeverwaltung ein. Das Ergebnis: Fachleute und Bürgerinitiative sind vielleicht doch nicht so weit voneinander entfernt, wie es anfangs den Anschein hatte.