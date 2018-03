Defekte häufen sich an Kirner Bahnübergang: Fahrzeuge passieren trotz Rotlicht und Schranke

Aus unserem Archiv

Kirn

Gefährliche Szenen spielten sich am Mittwochmittag am Bahnübergang in der Sulzbacherstraße ab: Die Schranke blieben wieder einmal wegen eines technischen Defekts geschlossen, rund ein Dutzend Fahrzeugführer überquerten die Gleise bei roter Ampel und geschlossener Schranke.