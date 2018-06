Katzenjammer nach 96 Minuten herrschte gestern Abend beim Public Viewing am Bad Kreuznacher Brauwerk, als klar war, dass für Jogis Mannen das Unternehmen Titelverteidigung beendet war. Als Südkorea in der Nachspielzeit (90+6) das 2:0 schoss, wanderten die enttäuschten Fans in Massen ab. Schon zur Halbzeit war die Stimmung verhalten. So war nach 45 Minuten gegen die Südkoreaner nichts mehr von der Euphorie des Schwedenspiels zu spüren. Wobei in der Pause immer noch Hoffnung herrschte. Denn beim Halbzeit-Spielstand des Parallelspiels Mexiko gegen Schweden von 0:0 wäre die deutsche Nationalelf weiter gewesen.

Hoffnung hatte auch Caroline Honecker aus Mainz, die auf ihr Idol Thomas Müller setzte. „Wenn der ins Spiel kommt, dann läuft es.“ Auch Marco Bauer aus Bad Kreuznach konnte sich ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.