Der Bad Kreuznacher Stadtrat versinkt endgültig im Chaos. Eine vorläufige Bilanz der Sitzung am Donnerstag fällt so aus: Der Rat beschließt mit einer Stimme Mehrheit, das Jugendamt abzugeben, ohne die Folgen zu bedenken. Der Tourismusbeitrag wird auch gleich gekippt. Kämmerer Bürgermeister Wolfgang Heinrich (SPD) war darüber so sauer, dass er die dreitägigen Haushaltsberatungen, die am Montag beginnen sollten, absagte.

Das tat Heinrich, weil wegen der neuen Beschlusslage erhebliche Rechtsfragen offen bleiben und gravierende Auswirkungen auf den Haushalt bestehen. „Am Montag gibt es eine normale Finanzausschusssitzung. Ich gehe aber davon ...

