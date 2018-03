CDU will die Tourismusabgabe beerdigen – Neue Ausrichtung in Bingen hängt an Personen

Die Zukunft der Stadt Bingen als Fremdenverkehrsdestination soll neu geschrieben werden: Vieles hängt dabei davon ab, wer in wenigen Wochen der neue Mann oder die neue Frau an der Spitze des Tourismusamtes sein wird.

„Wir müssen offensiver werden“, fordert der Binger OB Thomas Feser mit Blick auf die künftige Ausrichtung des Tourismus. Potenziale nutzen und bündeln, Erreichtes besser kommunizieren, aus dem städtischen Amt eine GmbH schmieden – das ist die Marschrichtung.

Foto: Rainer Gräff

Der langjährige Amtsleiter Dieter Glaab aus Hackenheim geht in Rente. Mit der Nachfolge sollen zumindest mittelfristig einige wichtige Weichen neu gestellt werden. So ist konkret daran gedacht, diesen Sektor aus der städtischen Verwaltung in eine GmbH zu überführen und mit der bestehenden Stadthallen GmbH zu verschmelzen. Damit sollen Tourismus, Kultur und Marketing auf neue Füße gestellt und zukunftstüchtig werden.

Im Rennen um die Position sind aktuell noch drei Männer und eine Frau. Am Dienstagabend ist das Thema nach Vorstellungen und Beratungen im Ältestenrat sowie im Personalausschuss auf der Tagesordnung im Haupt- und Finanzausschuss; eine Woche später könnte der Stadtrat abschließend entscheiden.

Mit einem Stressfaktor wird sich der Neue/die Neue zumindest nicht mehr herumschlagen müssen: Die CDU-Fraktion ist gemeinsam mit dem Oberbürgermeister wild entschlossen, das leidige Thema Tourismusbeitrag oder -abgabe vom Tisch zu wischen – und die Frage eines erneuten Anlaufs in Sachen Bettensteuer (wie von der FDP favorisiert) gleich mit. Dies war jedenfalls Tenor eines Pressegesprächs zum Thema Tourismus in Bingen. OB Thomas Feser führte aus, dass die Tourismusabgabe – bei der alle Gewerbebetriebe anteilig zahlen sollen, die irgendwie vom Fremdenverkehr profitieren – auch nach Ansicht der Kämmerei im Vergleich zum Aufwand sehr wenig bringe. Dafür produziert sie jede Menge Ärger gerade beim Mittelstand. Und diesen brauche man dringend, um gemeinsam in eine größere touristische Zukunft zu marschieren, betonte Feser.

Es ist das alte Lied: Potenzial in Sachen Landschaft und Schönheit ist überreich vorhanden, es fehlt an Akteuren mit Esprit, Begeisterungsfähigkeit und Visionen. Und es fehlt an Betten, ist Feser überzeugt. Das Bolland-Großprojekt am Rhein genüge da nicht. Der OB ist sich mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Stein einig: Der Tourismus ist zunehmend der wichtigste Wirtschaftsfaktor des Mittelzentrums Bingen als Teil einer äußerst attraktiven Region mit riesigem Potenzial, das es noch mehr herauszuarbeiten und zu bewerben gelte.. In diesem Zusammenhang wäre es kontraproduktiv, jetzt die Protagonisten durch Mehrkosten wie eine Tourismusabgabe zu verprellen, meint Stein. Nicht abgeneigt ist er hingegen bei Überlegungen zu einer Gästekarte mit direkten Vorteilen für Touristen.

Klar ist: Wenn Bingen sich neu aufstellt, dann reichen die bislang jährlichen investierten 1,6 Millionen Euro für den Fremdenverkehr nicht mehr aus. Ein Traumkapitel der Stadtgeschichte bleibt die Landesgartenschau 2008 mit all ihrer Nachhaltigkeit. Im Vergleich verspricht sich der OB von einer Bundesgartenschau 2031 wenig.

Von unserem Redakteur Rainer Gräff