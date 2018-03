Cabrio durchbrach Lüftungsgitter: Jaguarfahrer stirbt nach Absturz im Parkhaus

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am späten Montagabend in einem Wiesbadener Parkhaus. Der Fahrer eines Jaguar Cabrio verfehlte die Ausfahrt, durchbrach ein Lüftungsgitter und stürzte auf das darunter liegende Parkdeck. Mit schwersten Verletzungen kam der 60-Jährige in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb.

Nachdem es durch ein Gitter gebrochen war, rammte das Cabrio die Sprinklerleitung und landete auf Baumaterialien eine Etage tiefer.

Foto: wiesbaden112

Der Wiesbadener wollte um kurz nach 23 Uhr mit seinem Cabriolet das Parkhaus des Lilien-Carres in Richtung Klingholzstraße verlassen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er im Bereich der 90-Grad-Linkskurve in der Ausfahrt geradeaus und durchbrach mit seinem Fahrzeug die 1,30 Meter hohen Lüftungsgitter in der Wand, stürzte mit dem Jaguar dahinter eine Etage nach unten und kam vor einer Wand auf dort gelagerten Baumaterialien zum Stehen.

Das Dach des Fahrzeugs wurde beim Durchbrechen der Lüftungsgitter nach hinten geschoben und der 60-Jährige in seinem Auto eingeklemmt, so dass er von der Berufsfeuerwehr Wiesbaden mit einer sogenannten Crashrettung aus dem Pkw befreit werden musste. Nach den ersten notärztlichen Maßnahmen am Unfallort wurde der Unfallfahrer schwerstverletzt in eine Wiesbadener Klinik verbracht. Dort starb der Fahrzeugführer gegen 2 Uhr in Folge seiner erlittenen Verletzungen.

Die Feuerwehr war zunächst aufgrund der ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert worden. Der Pkw hatte bei dem Sturz eine Leitung der Sprinkleranlage beschädigt. Zeitgleich gingen Meldungen über einen Verkehrsunfall vor der Parkhauseinfahrt bei der Polizei ein. Die ersten Maßnahmen der Rettungskräfte wurden erheblich durch die austretenden Wassermengen erschwert.

Durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde die Hinzuziehung eines Sachverständigen, die Sicherstellung des Fahrzeugs sowie eine Blutentnahme bei dem Fahrer angeordnet. Da zum Bergen des verunglückten Autos erst umfangreiches Baumaterial entfernt und im Anschluss ein spezielles Bergefahrzeug eingesetzt werden musste, konnten diese Maßnahmen erst im Laufe des frühen Morgens durchgeführt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde deshalb der abgestürzte Jaguar von Einsatzstreifen der Wiesbadener Polizei bewacht, um Unbefugten den Zugang zu dem Fahrzeug zu verwehren.