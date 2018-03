Brennender Lkw: Stundenlange Sperrung der A 61 bei Daxweiler

Für stundenlange Behinderungen auf der A 61 sorgte am Dienstagabend ein brennender Lkw. Bei Daxweiler stand ein mit circa 10 Tonnen Obst und Gemüse beladener Sattelzug um 20.18 Uhr in der Baustelle Richtung Norden etwa 1,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Rheinböllen in Flammen.

Foto: Autobahnpolizei Emmelshau

Daxweiler – Für stundenlange Behinderungen auf der A 61 sorgte am Dienstagabend ein brennender Lkw. Bei Daxweiler stand ein mit circa 10 Tonnen Obst und Gemüse beladener Sattelzug um 20.18 Uhr in der Baustelle Richtung Norden etwa 1,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Rheinböllen in Flammen.



Die freiwilligen Feuerwehren Rheinböllen und Stromberg waren vor Ort im Einsatz. Durch den Brand und der erforderlichen Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen war die nördliche Richtungsfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Stromberg und Rheinböllen bis 2.50 Uhr voll gesperrt.



Für den Verkehr in Fahrtrichtung Süden stand an der Brandstelle lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung, weswegen es dort ebenfalls zu Behinderungen kam. In fortlaufenden Warnfunkmeldungen wurde dem Schwerverkehr empfohlen, die Einsatzstelle großräumig zu umfahren. Der Pkw-Verkehr wurde an der Anschlussstelle Stromberg Richtung Norden abgeleitet. Laut Autobahnpolizei Emmelshausen wird vermutet, dass der Sattelzug infolge eines Defektes an der Kühlanlage des Aufliegers in Brand geraten war.