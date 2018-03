Brand zerstört Wohnhaus in Sprendlingens Mitte – Über 300.000 Euro Schaden [Fotodoku]

Aus unserem Archiv

Sprendlingen

Ein Wohnhaus, ein angrenzendes Anwesen und mehrere Gartenlauben wurden bei einem Großbrand in Sprendlingen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Am Mittwoch gegen 16.25 Uhr wurde durch mehrere Anwohner der Brand eines Einfamilienhauses in der Amtsgasse gemeldet. Trotz umgehender Löscharbeiten konnte ein Vollbrand mit Übergreifen auf benachbarte Gartengrundstücke nicht verhindert werden.