Das Hotelgroßprojekt am Rhein in Bingen, das der Bad Sobernheimer Unternehmer Jan Bolland realisieren und betreiben wird, wirft seine Schatten voraus. Der Termin für den Startschuss der Arbeiten zeichnet sich ab.

Ab Mai sollen die Bauarbeiten beginnen. Foto: Rainer Gräff

Die Stadtverwaltung informiert: Der Neubau des modernen Lifestylehotels am Rheinufer nimmt weiterhin Kontur an. Ab Mai ist damit zu rechnen, dass hier die Bauarbeiten beginnen. Zuvor ist einiges an Vorbereitungsarbeiten zu erledigen. Daher wird das bisher als Parkplatz genutzte Gelände an der Hafenstraße (direkt neben dem Anleger der Autofähre) ab sofort gesperrt.

Eröffnet werden soll das Hotel, dessen Name „Papa Rhein“ für viel Gesprächsstoff sorgt, im Jahr 2019. rg